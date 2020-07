Até a rainha Elizabeth II se rendeu ao Zoom na pandemia

Nem a rainha Elizabeth II conseguiu escapar das reuniões virtuais durante a pandemia. No sábado, 25, a monarca de 94 anos participou de uma vídeo-conferência pelo aplicativo Zoom com alguns membros do Foreign and Commonwealth Office (o Ministério das Relações Exteriores britânico) para inteirar-se das ações promovidas pelo órgão no combate ao coronavírus. A rainha ainda foi presenteada com um novo retrato, que ficará exposto no escritório do FCO em Londres.

A reunião durou cerca de 10 minutos e foi conduzida por Simon McDonald, o subsecretário das relações exteriores do Reino Unido. Ao lado da artista Miriam Escofet, McDonald exibiu pela primeira vez o novo retrato da rainha – encomendado pelo FCO como uma forma de homenagem ao empenho da monarca pela diplomacia. O quadro levou 7 meses para ficar pronto, e foi finalizado durante a quarentena.

Mas nem para as telas virtuais a elegância foi deixada de lado. Trajada com um vestido amarelo com flores azuis e um tradicional conjunto de brincos e colar de pérolas, a líder da monarquia britânica parecia à vontade em frente ao computador. Sorridente, ela agradeceu a homenagem e demonstrou o desejo de ver a obra pessoalmente algum dia, quando a pandemia permitir. A rainha ainda arrancou risadas ao comentar, em tom de piada, que não havia chá na xícara pintada no retrato.

Esta não é a primeira vez que Elizabeth troca os tradicionais encontros pelo universo virtual. No início do mês, a rainha participou de uma vídeo-chamada com membros do exército britânico, e agradeceu a oportunidade do encontro em um momento em que todos estão muito ocupados com as ações de combate à pandemia. Sinal de que até a Rainha da Inglaterra precisa se adaptar aos novos tempos.