Arnold Schwarzenegger é atingido por ‘voadora’ em evento na África do Sul

O ator Arnold Schwarzenegger foi atingido por uma ‘voadora’ durante um evento na África do Sul, no sábado 18. O ator de 71 anos conversava com fãs e tirava fotos quando um homem o surpreendeu com um chute nas costas. Após o golpe, o ator se assustou, mas não caiu. O agressor foi imobilizado, pouco depois.

De acordo com o site TMZ, Arnold ainda pensa se prestará queixa após o caso. Ele afirmou que passa bem e que só percebeu ter sigo atingido por um chute quando assistiu ao vídeo que circula nas redes sociais. Ele participava do Arnold Sports Festival, no Sandton Convention Centre.

“Não há por que ficar preocupado. Estou bem. Pensei ter sido empurrado pela multidão. Só percebi que havia sido chutado quando vi o vídeo. Fiquei satisfeito ao ter percebido que o idiota não interrompeu minha transmissão no Snapchat”, brincou. Assista: