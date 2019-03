Anitta desmente caso com Neymar: ‘Infelizmente não peguei ninguém’

Depois da circulação de rumores envolvendo um suposto romance entre a cantora Anitta e o atacante Neymar em um camarote na Marquês de Sapucaí, durante os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, a popstar publicou um vídeo nos stories de sua conta no Instagram desmentindo os boatos.

“Eu sou amiga do Neymar há muitos, muitos anos. Eu não sou amiga da Marquezine. Não tenho nada contra ela, nada contra ninguém”, disse a artista, negando informações de que teria rompido uma amizade com a ex-namorada de Neymar, Bruna Marquezine, por ter passado a noite no mesmo camarote do jogador. “Agora… Eu trabalho, faço meu dinheiro, sou uma pessoa completamente independente. Eu não vou deixar de sair com meus amigos. Se vocês estão inventando que eu peguei, deixei de pegar, infelizmente eu não peguei ninguém”.

A cantora ainda brincou com a situação, dizendo que acordou com um pouco de raiva porque “saiu no zero a zero”, e completou. “Jamais fui para camarote nenhum para provocar ninguém. Não vem me meter em briga dos outros, não”. Depois, ela aproveitou a situação para criticar a cobertura e os comentários sobre o suposto affair, apontando para o machismo em afirmações comuns de que o homem “se deu bem” no caso, ignorando o lado da mulher. “Quem se deu bem é a gente, também!”.

A polêmica começou quando o promoter David Brazil publicou, também no Instagram, uma foto com os dois e a legenda: “Segura esse casal, Brasil”. Em sua resposta, Anitta reclamou da atitude do amigo e prometeu “dar um esporro nele”.