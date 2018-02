Acusado de assédio, Jeffrey Tambor é demitido de ‘Transparent’

Jeffrey Tambor foi oficialmente demitido da série Transparent, segundo confirmou a Amazon nesta quinta-feira à imprensa americana. A empresa afirmou que completou a investigação interna iniciada em novembro, quando o ator foi acusado de assédio sexual por duas colegas de seriado. “Estamos tomando decisões efetivas para garantir que o nosso ambiente de trabalho respeita a segurança e a dignidade de cada indivíduo, e vamos nos recuperar como uma família”, disse a criadora da série, Jill Soloway, em comunicado.

No começo de novembro, uma assistente acusou Tambor de assédio. Alguns dias depois, a atriz Trace Lysette também afirmou ter sido assediada pelo ator, que negou as acusações. Depois que as alegações se tornaram públicas, Tambor chegou a dizer que “não via como poderia retornar” para a quinta temporada da produção. Ao jornal The New York Times, porém, o porta-voz do ator negou que ele já tivesse deixado o elenco, afirmando que nenhuma decisão havia sido tomada.

Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, os roteiristas de Transparent já começaram a reescrever a quinta temporada da série, que deve se concentrar nos outros personagens da produção. O seriado era protagonizado por Tambor, que interpretava uma mulher transgênero, papel que rendeu a ele um prêmio no Emmy e um no Globo de Ouro.