7 filmes perfeitos para distrair as crianças na quarentena

Se criança em férias já é sinônimo de agitação, imagina em quarentena. Não dá para reclamar da atual suspensão das aulas em todo o país – segundo a Organização Mundial da Saúde, a forma mais eficaz de combater o avanço da pandemia de coronavírus é o isolamento social – em outras palavras, ficando em casa. Apesar de não integrarem um grupo de risco, os pequenos são vetores poderosos do covid-19 no país. Sem cinema, teatros ou passeios externos, resta recorrer ao streaming para acalmar os pequenos.

Confira filmes para assistir com a família em tempos de quarentena:

Matilda

Continua após a publicidade

Onde assistir: Netflix, Now

Lançado em 1996, o filme virou clássico da sessão da tarde e faz parte da infância de toda uma geração de brasileiros. Com planos mirabolantes e muita travessura, Matilda – uma garotinha com pais relapsos – revela-se um gênio ao bater de frente com a impiedosa diretora do colégio em que estuda.

A Invenção de Hugo Cabret

Onde assistir: Telecine Play

Dono de cinco estatuetas do Oscar, o filme de Martin Scorsese conta a história de Hugo, um jovem órfão que vive sozinho nos maquinários de uma estação de trem em Paris – e cuja única companhia é um robô quebrado dado a ele pelo pai. Em meio à solidão, o garoto nutre uma amizade com Isabelle, neta do dono de uma loja de brinquedos, e descobre que a garota tem uma chave que se encaixa perfeitamente na relíquia deixada pelo pai – a partir daí, os dois embarcam em um mistério através da história do cinema e do ilusionismo.

Alice no país das maravilhas

Onde assistir: Amazon Prime Video, Now

A versão live action do clássico de Lewis Carroll acompanha Alice já adulta em seu retorno ao País das Maravilhas. De volta ao mundo mágico (e perigoso) de sua infância, a jovem precisa cumprir seu destino e acabar com a tirania da Rainha Vermelha – que não poupa as cabeças de seus opositores.

Pokémon: Detetive Pikachu

Onde assistir: HBO Go

Ao lado de Pikachu – que se revela um detetive engenhoso, mesmo desmemoriado -, Tim Goodman parte em uma jornada investigativa para encontrar o paradeiro do pai desaparecido. Em um mundo em que humanos e Pokémons vivem em hamonia, a dupla persegue pistas que descortinam uma ameaça à existência dos seres pequeninos.

Benji

Continua após a publicidade

Onde assistir: Netflix

Ao adotar um cachorro abandonado escondido da mãe, dois irmãos nutrem uma amizade genuína com o animal. Quando os pequenos são sequestrados por bandidos, o companheiro de quatro patas faz jus ao título de melhor amigo do homem e parte em uma jornada para salvá-los de criminosos. O filme é uma releitura do clássico de 1974.

D.P.A. – Detetives do Prédio Azul

Onde Assistir: Globoplay, Now

Nessa produção brasileira, a síndica do prédio azul resolve dar uma festa com seus amigos bruxos, mas um feitiço misterioso coloca em risco sua lucidez e o futuro do local. Para salvar a amada residência, as crianças-detetives terão que desvendar o mistério mais importante de suas vidas.

Homem Aranha no Aranhaverso

Onde assistir: HBO Go

Depois da morte de Peter Parker, o jovem Miles Morales assume o legado de seu ídolo e torna-se o novo Homem-Aranha. O garoto, porém, surpreende-se ao encontrar Parker vivo, vindo de outra dimensão – assim como várias outras versões do herói aracnídeo.