Triplica número de notas máximas na redação do Enem em 2023

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira, 16, dados sobre a os resultados do Enem, principal exame brasileiro para ingresso no ensino superior. Dos 2,7 milhões de alunos que realizaram a prova neste ano, 60 tiraram a nota máxima na redação. O número é mais que três vezes superior ao total de participantes que tiraram nota 1000 nesse etapa do concurso em 2022, quando 18 vestibulandos conseguiram o feito.

A redação é um diferencial importante no exame, tendo peso superior a 1 no cálculo das médias para ingresso em diversos cursos, em sistemas de seleção como o Sisu. De acordo com Rubens Lacerda, Diretor de Avaliação da Educação Básica do INEP, o melhor desempenho dos alunos se deveu ao tema escolhido neste ano. “Foi um tema relevante socialmente, discutido amplamente, isso permitiu que as pessoas tivessem condição de discuti-lo com fluidez”, disse.

Os participantes tiveram que discorrer sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres. Dos 60 vestibulandos que tiraram a nota máxima, quatro foram alunos de escolas públicas. Os estados que tiveram o maior número de notas máximas foram São Paulo e Rio de Janeiro, com sete participantes cada, seguidos por Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, com seis cada um.

Como foram os participantes nas outras áreas do conhecimento?

Além da redação, o exame avalia quatro outras áreas de conhecimento, também com notas que variam de 0 a 1000:

Linguagens, códigos e suas tecnologia

Nota mínima: 287

Nota média: 516,2

Nota máxima: 820,8

Ciências Humanas e suas tecnologias

Nota mínima: 289,9

Nota média: 522

Nota máxima: 823

Ciências da Natureza e suas tecnologias

Nota mínima: 314,4

Nota média: 487,4

Nota máxima: 868,4

Matemática e suas tecnologias

Nota mínima: 319,8

Nota média: 534,9

Nota máxima: 958,6

Como as notas são utilizadas?

As notas no exame, além de avaliaram o ensino médio brasileiro, são utilizadas para o ingresso no ensino superior. O governo utiliza dois sistemas para disponibilização de vagas, sendo o Sisu utilizado para tentar uma cadeira em universidades públicas, e o ProUni, em universidades particulares.

O edital n. 22/2023 do Sisu, foi disponibilizado em dezembro. As inscrições devem ocorrer entre o dia 22 e 25 de janeiro, com resultado no dia 30 e matrículas a partir de 1º de fevereiro. Já o ProUni, cujo edital deve ser publicado nesta quanta-feira, 17, tem inscrições marcadas para ocorrerem entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro; resultado da primeira chamada em 6 de fevereiro e segunda chamada em 27 de fevereiro.