Sonhos e metas: como Juliana Rohsner transformou colégio no ES

Juliana Rohsner é gestora escolar e diretora da EEEFM Jones José do Nascimento, em Serra (ES), até então uma escola com problemas crônicos de indisciplina, vandalismo e baixa aprendizagem. A solução encontrada, que lhe valeu a conquista do Prêmio Educador Nota 10 de 2019, foi aproximar a comunidade com base no diálogo e estabelecer metas.

“Acredito que somos movidos por nossos sonhos e desejos e muitas vezes um aluno criado na periferia é privado deles. O papel da escola é fomentá-los, garantindo o direito de aprendizagem de cada um”, explica. Juliana, de 36 anos, fortaleceu lideranças democráticas como o grêmio estudantil e o conselho escolar e estimulou ações pedagógicas que trouxeram resultados.

“Buscamos o tempo todo construir novas possibilidades por meio do entendimento e da educação. Estamos há dois anos sem nenhuma ocorrência policial, o que causa um impacto em toda a comunidade. Em matemática, 67% dos alunos estavam abaixo do nível básico. Reduzimos isso para 13%”, comemora Juliana.

Com o projeto “#Gestando sonhos, alcançando metas!”, Juliana conquistou um lugar entre os dez melhores professores do ano pelo Prêmio Educador Nota 10, promovido pelas fundações Victor Civita e Roberto Marinho. Ela agora tem a chance de ser vencedora do título Educador do Ano na cerimônia que acontece no dia 30 de setembro, em São Paulo.