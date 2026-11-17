Perdeu o Enem por doença? Veja como pedir a reaplicação e as novas datas das provas
Candidatos devem apresentar documentação comprobatória; pedidos serão analisados pelo Inep
Quem teve a participação no Enem 2026 prejudicada por uma doença infectocontagiosa prevista no edital pode solicitar a reaplicação até sexta-feira, 20 de novembro. O prazo começou na segunda-feira, 16, e as novas provas serão realizadas em 15 e 16 de dezembro.
Quais doenças permitem solicitar a reaplicação?
A relação inclui:
- Tuberculose;
- Coqueluche;
- Difteria;
- Doença invasiva por Haemophilus influenzae;
- Doença meningocócica e outras meningites;
- Varíola;
- Mpox;
- Influenza humana A e B;
- Poliomielite por poliovírus selvagem;
- Sarampo;
- Rubéola;
- Varicela (catapora);
- Covid-19.
Como fazer o pedido?
A solicitação deve ser apresentada exclusivamente pela Página do Participante, com a documentação comprobatória exigida pelo edital. A data do documento precisa abranger o dia de aplicação do exame. Os pedidos serão analisados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Problemas no local de prova também permitem solicitar?
Sim. Entre os problemas logísticos que justificam uma nova aplicação estão desastres naturais que comprometam a infraestrutura dos locais de prova, falta de energia elétrica que prejudique a visibilidade pela ausência de luz natural e erros nos procedimentos de aplicação que causem prejuízo comprovado aos inscritos.
Candidatos de municípios afetados por eventos climáticos também precisam formalizar a solicitação pela Página do Participante. A ocorrência de chuva na região, por si só, não garante o direito à reaplicação. É necessário que o evento tenha efetivamente comprometido a realização do exame, como em situações de danos à infraestrutura dos locais.
Quando serão as novas provas?
A reaplicação do Enem 2026 está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro. Confira o cronograma:
- 16 a 20 de novembro: período para solicitar a reaplicação;
- 15 e 16 de dezembro: realização das novas provas.
Na aplicação regular, o primeiro domingo reuniu questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. No segundo, os candidatos responderam a 90 questões objetivas, divididas igualmente entre matemática e ciências da natureza.