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Candidatos do Enem 2026 com doenças infectocontagiosas ou problemas logísticos no local de prova podem pedir a reaplicação até 20 de novembro. As novas provas serão nos dias 15 e 16 de dezembro. A solicitação deve ser feita pela Página do Participante com documentação comprobatória. Não perca os detalhes do processo.

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Quem teve a participação no Enem 2026 prejudicada por uma doença infectocontagiosa prevista no edital pode solicitar a reaplicação até sexta-feira, 20 de novembro. O prazo começou na segunda-feira, 16, e as novas provas serão realizadas em 15 e 16 de dezembro.

Quais doenças permitem solicitar a reaplicação?

A relação inclui:

Tuberculose;

Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus influenzae;

Doença meningocócica e outras meningites;

Varíola;

Mpox;

Influenza humana A e B;

Poliomielite por poliovírus selvagem;

Sarampo;

Rubéola;

Varicela (catapora);

Covid-19.

Como fazer o pedido?

A solicitação deve ser apresentada exclusivamente pela Página do Participante, com a documentação comprobatória exigida pelo edital. A data do documento precisa abranger o dia de aplicação do exame. Os pedidos serão analisados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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Problemas no local de prova também permitem solicitar?

Sim. Entre os problemas logísticos que justificam uma nova aplicação estão desastres naturais que comprometam a infraestrutura dos locais de prova, falta de energia elétrica que prejudique a visibilidade pela ausência de luz natural e erros nos procedimentos de aplicação que causem prejuízo comprovado aos inscritos.

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Candidatos de municípios afetados por eventos climáticos também precisam formalizar a solicitação pela Página do Participante. A ocorrência de chuva na região, por si só, não garante o direito à reaplicação. É necessário que o evento tenha efetivamente comprometido a realização do exame, como em situações de danos à infraestrutura dos locais.

Quando serão as novas provas?

A reaplicação do Enem 2026 está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro. Confira o cronograma:

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16 a 20 de novembro: período para solicitar a reaplicação;

15 e 16 de dezembro: realização das novas provas.

Na aplicação regular, o primeiro domingo reuniu questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. No segundo, os candidatos responderam a 90 questões objetivas, divididas igualmente entre matemática e ciências da natureza.