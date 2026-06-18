OAB do Rio realiza feira de estágios

A OAB do Rio de Janeiro vai realizar, no próximo dia 22 de junho, a quarta edição de sua feira de estágios.

O evento é gratuito e oferece a estudantes de Direito vagas com início imediato e cadastro em bancos de talentos de diversos escritórios.

As inscrições podem ser feitas aqui.

Na última edição da feira, realizada em novembro do ano passado, mais de mil alunos participaram da programação.

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O evento ocorre das 9h às 17h, no 9º andar da sede da Seccional, na Avenida Marechal Câmara, 150, no Centro do Rio.