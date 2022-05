O que está por trás da falta de questões para o Enem 2022

A edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) enfrenta um problema de falta de questões para a composição da prova. O Banco Nacional de Itens vive uma escassez sem precedentes, segundo servidores do Inep ouvidos por VEJA, porque as perguntas que foram criadas para repor os estoque não foram previamente testadas.

Historicamente, esses pré-testes são feitos no prêmio Talento Universitário, que é destinado aos calouros do terceiro grau, conforme revela o livro “O roubo do Enem”, da jornalista Renata Cafardo. O programa é escolhido porque tem público semelhante, ou seja, formado por pessoas que não devem mais prestar o exame porque acabaram de entrar na faculdade, mas ainda não adquiriram novos conhecimentos para responder às questões com mais facilidade.

Segundo informações internas, alguns itens chegaram a ser testados na edição desse ano do Talento Universitário, mas a adesão foi bem menor do que o esperado. A expectativa era de 44 000 participantes, mas apenas 8 700 pessoas se inscreveram e 3 900 fizeram a prova. Com isso, não foi possível fazer o teste de itens na quantidade necessária para repor o banco.

O Plano de Ação número 21 do Inep, no ano passado, que trata dos pré-testes, afirma que seriam necessários 88 000 pessoas fazendo os testes, metade para a edição impressa e metade para a versão digital. O alto número de participantes é necessário porque o Inep prepara mais de dez versões diferentes da prova, agrupando questões por disciplina, por tema e por complexidade.

Só assim, os técnicos do Inep conseguem identificar o grau de dificuldade de determinada questão para “calibrar” a prova, mesclando questões fáceis, com outras mais complexas. Isso é fundamental para determinar a chamada Teoria de Resposta ao Item (TRI) que atribui peso diferente para as perguntas, o que torna a classificação dos participantes mais criteriosa.

Em março, os gestores do Inep recomendaram a reutilização de perguntas utilizadas em versões anteriores no teste desse ano. “Considerando a possibilidade de reutilizar 4 680 itens, que foram aplicados para milhões de candidatos nas edições realizadas no Enem, não haverá a necessidade de executar novos pré-testes para viabilizar as edições 2022 e 2023”, diz o ofício encaminhado ao presidente do órgão Danilo Dupas.

Até o momento não foi definido se o Inep irá reutilizar as questões de versões anteriores.

