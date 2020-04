Nota zero: Weintraub bate o pé e não adia o Enem

Em vídeo postado no Twitter, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, deu um recado que chacoalhou milhões de lares com jovens que se preparam para enfrentar o mais tenso de todos os desafios da vida estudantil, o Enem. O ministro avisou que o cronograma do exame, que serve de passaporte para o ingresso na maioria das universidades do país, seguiria inabalado, nos dias 1º e 8 de novembro. “Eu sei que o coronavírus atrapalha um pouco, mas atrapalha todo mundo. Como é uma competição, tá justo”, argumentou Weintraub. A afirmação foi logo demolida por especialistas que trouxeram à luz a dura realidade destes tempos de confinamento: a turma está penando para aprender a estudar longe da escola.

É verdade que muita gente segue acompanhando as aulas no laptop ou no smartphone, sempre na reclusão de casa, como reza a cartilha do combate ao vírus — mas isso se dá em condições distantes das ideais, especialmente para quem frequenta um colégio público. Muitas secretarias estaduais ainda se organizam para oferecer as matérias on-line e, mesmo as que já estão dando conta da virada, esbarram em obstáculos elementares: mais de um terço dos domicílios brasileiros não tem sequer acesso à internet. Como essa multidão off-line poderá acessar a lição virtual e estar apta a enfrentar o Enem logo mais? “A decisão de manter intocada a data da prova contém uma alienação em relação ao que está acontecendo e é claramente excludente com os mais pobres”, avalia João Marcelo Borges, diretor de estratégia política da ONG Todos pela Educação.

Assessores próximos a Weintraub afirmam que a decisão do ministro é um endosso à posição do presidente Jair Bolsonaro de mexer o mínimo possível no que já estava programado antes que a epidemia pusesse o Brasil do avesso. Manter o Enem como está seria uma forma, inclusive, de pressionar os governadores a abrandar suas quarentenas e apressar a retomada das aulas nos colégios, fechados desde o fim de março. Weintraub chegou a examinar um estudo que lhe foi apresentado por Alexandre Lopes, presidente do Inep, órgão do MEC responsável pela prova. Havia ali a opção de postergar em um mês o exame, sem custos adicionais, mas o ministro a declinou, incen­diando o meio educacional. “As instituições de ensino superior são perfeitamente capazes de se adaptar a um novo calendário. A pior situação é ver menos alunos entrando na universidade, um retrocesso grave”, enfatiza Waldemiro Gremski, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub).

Na China, onde o novo coronavírus mostrou sua face pela primeira vez, o governo decidiu adiar o vestibular local, o Gaokao. Varrida pela Covid-19, a França também vai alterar seu sistema de ingresso na universidade — o tradicionalíssimo Baccalauréat, que não foi suspenso nem mesmo depois da devastação da I Guerra Mundial, será provisoriamente substituído pela análise do desempenho escolar do aluno. Mas Weintraub (que tem usado o tempo para disparates como o tuíte em que sustenta de forma debochada a teoria de que os chineses criaram o vírus para dominar o planeta) só deve voltar atrás se for obrigado. Os especialistas advertem que os danos de deixar tudo como está podem ser gigantescos: ganhar um mês de estu­dos faria, sim, diferença. “Não temos controle sobre o que os alunos estão aprendendo neste momento. Para muitos, o primeiro semestre está perdido do ponto de vista pedagógico”, diz Maria Inês Fini, ex­-presidente do Inep. Secretários admitem que, em certos casos, não dará nem tempo de ensinar a matéria inteira. “É como se estivéssemos diante de uma Olimpíada e uma parte dos atletas tivesse de treinar no parquinho da esquina”, compara Fred Amancio, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

Embora o ministro demonstre nenhuma flexibilidade, a forte pressão das várias entidades de educação para adiar o Enem pode acabar surtindo efeito. Técnicos do Inep contam que o número de pedidos de isenção e de inscritos vai ser monitorado com atenção. Se estiver baixo demais, ainda que Weintraub teime, a alteração no cronograma será inescapável. A falta da orientação que escolas Brasil afora costumam prestar a alunos mais pobres e carentes de informação deve espantar candidatos: como elas estão com os portões trancados, uma turma provavelmente ficará à deriva. “São jovens que não têm ideia de como e quando se inscrever. Eles dependem do monitoramento minucioso de suas escolas”, explica Marileide Callou, diretora de um colégio no município de Terra Nova, a mais de 500 quilômetros do Recife. O imbróglio já foi parar na Justiça, por iniciativa do deputado Idilvan Alencar (PDT-CE), que agora analisa o pedido para a postergação da prova. Que o bom senso prevaleça em nome daquilo que o Enem tem feito de forma tão eficiente: dar a um monte de brasileiros a chance de cursar uma universidade de alto padrão.

Publicado em VEJA de 15 de abril de 2020, edição nº 2682