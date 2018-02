Prouni 2018: MEC comete erro e divulga resultado indisponível

O Ministério da Educação (MEC) cometeu um erro técnico e informou erroneamente que o resultado do Programa Universidade para Todos (Prouni 2018) estava disponível. O site do Prouni exibia, por volta das 9h30 da manhã desta quarta-feira, botões para que candidatos acessassem seus resultados individuais e a lista completa de aprovados.

Durante o período de quinze minutos em que o resultado estaria supostamente disponível, candidatos relatavam nas redes sociais dificuldades para acessá-lo. Segundo o MEC, isso ocorreu porque a divulgação, prevista internamente para ocorrer as 9h, foi adiada para 12h. Apesar da mudança, a pasta não alterou a configuração automática que fez os botões serem exibidos no horário inicialmente definido.

A pasta informou a VEJA que a lista de selecionados para 242.987 bolsas de estudo disponibilizadas será divulgado em breve. Os aprovados terão até o próximo dia 23 para apresentar às instituições os documentos necessários para comprovar as pré-condições mínimas exigidas, incluindo a condição socioeconômica.

Para confirmar o acesso às bolsas de 100%, os candidatos devem ter renda familiar de, no máximo, um salário mínimo por pessoa. Já para os benefícios de 50%, a exigência é de que seja até três salários mínimos por pessoa. Além disso, o selecionado também precisa satisfazer a uma das categorias abaixo:

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola particular. Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada. Ser pessoa com deficiência. Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Nesses casos, não há requisitos de renda.

Segunda chamada

A segunda lista dos aprovados será divulgada no dia 2 de março. Caso o candidato não seja aprovado novamente, poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 16 e 19 de março, no site do Prouni.

Resultado da primeira chamada: 14 de fevereiro.

Comprovação de informações da 1ª chamada: entre 15 e 23 de fevereiro.

Resultado da segunda chamada: 2 de março.

Comprovação de informações da 2ª chamada: entre 2 e 9 de março.

Prazo para participar da lista de espera: entre 16 e 19 de março.