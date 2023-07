Lula vai sancionar Escola em Tempo Integral, que já traz frutos no país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai sancionar, nesta segunda-feira, 31, a lei que cria o Programa Escola em Tempo Integral, e prevê jornada de ensino igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais. A previsão é que o Ministério da Educação repasse R$ 4 bilhões ao projeto, para criar 3,6 milhões de novas vagas. O investimento vai ampliar a abrangência de uma iniciativa que, quando bem estruturada, já produz frutos no país. Uma escola pública de Aparecida de Goiânia (GO), o Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Nova Cidade, viu seus alunos conquistarem 27 medalhas em competições da Olimpíada Internacional de Matemática deste ano, graças ao Ensino Médio Integral.

Na lista de conquistas, estão 15 medalhas de bronze e seis de prata na fase regional, além de outras seis medalhas de bronze na fase nacional. O desempenho foi estimulado por um projeto criado após a pandemia: a eletiva “Engenhando o Mundo”, pensada por professores para incentivar o aprendizado de matemática por meio da prática, e que foca na preparação dos jovens para as competições. Ao todo, 20 alunos participam do projeto, à disposição daqueles que optarem por participar.

No centro de ensino goiano, há um cardápio de disciplinas com base nos diferentes interesses. A estrutura se apoia em pilares do Ensino Médio Integral, como a tutoria, o aprendizado na prática, o projeto de vida, o acolhimento e a orientação de estudos, por exemplo. Atualmente, o Ensino Médio Integral está presente em cerca de 6.400 escolas em todo o país, e beneficia quase 1 milhão de estudantes.

Para o diretor Rui Carlos, a disciplina cumpre a proposta de possibilitar aos estudantes o acesso a conteúdos que envolvam diferentes áreas do conhecimento. “No caso do Engenhando o Mundo, a intenção é fazer com que os jovens aprendam linguagens matemáticas distintas, exercitando a criatividade, a investigação e a curiosidade”, explica.

A cerimônia de sanção da Lei que institui o Programa Escola em Tempo Integral está marcada para às 11h desta segunda, no Palácio do Planalto.