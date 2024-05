Lula questiona meta de 80% de alfabetização até 2030

Em reunião aberta sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada nesta terça-feira, 28, Lula (PT) discordou do plano de alfabetização apresentado pelo MEC. O ministro Camilo Santana traçou a meta de alfabetizar progressivamente 80% das crianças no ensino fundamental até 2030 — o que não agradou ao presidente em um primeiro momento. “A gente chegar a 80% de crianças alfabetizadas na idade certa é um compromisso que ainda não é uma coisa muito gloriosa. Por que 80% e não 100%?”, questionou o petista, que acabou aprovando a meta.

No encontro no Palácio do Planalto, o Ministério da Educação divulgou que 56% dos estudantes do segundo ano do fundamental foram alfabetizados no ano passado, recuperando o patamar pré-pandemia, de 2019 (55%). Em 2021, esse número era 36%, devido aos danos causados pela covid-19.

“Os resultados ainda estão muito aquém do que desejamos. Superamos a queda da pandemia, é verdade, mas ainda temos 44% dos estudantes do segundo ano que não sabem ler”, aponta Daniel de Bonis, diretor de Conhecimento, Dados e Pesquisa da Fundação Lemann.

Até agora, o único estado que atingiu a nova meta estabelecida pelo MEC foi o Ceará. Espírito Santo, Paraná e Goiás também estão próximos do percentual.