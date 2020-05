Enem 2020: estudantes relatam dificuldades na inscrição

Em meio à ansiedade de se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) durante a pandemia do novo coronavírus (que afastou pelo menos 38 000 brasileiros das escolas), alguns estudantes relataram dificuldades para concluir a inscrição para a prova. Desde a última segunda-feira (11), alunos de diversos estados reportaram nas redes sociais que não conseguiram gerar o boleto para o pagamento do exame, imprescindível para a conclusão da candidatura. O prazo para quitar o documento termina no dia 28 de maio.

“Fiz a inscrição no primeiro dia e não tive problema nenhum. Recebi a mensagem informando que só faltava pagar o boleto”, relata a estudante paulista Thamyres Sugahara, de 18 anos. Neste ponto do processo, a assistente virtual Nanda deveria encaminhar o estudante para o assistente Beto, avisando que o “colega” vai gerar o boleto em alguns minutos. “Estou esperando o Beto surgir já faz mais de 48 horas”, relata Thamyres. A aluna Marina de Mello, da mesma classe, esbarrou no mesmo problema: “já tentei em diferentes aparelhos, navegadores e até editando a minha inscrição, mas continua tudo idêntico”, conta.

Nas redes sociais, vários estudantes compartilharam o drama. No Instagram, a página “Cadê o Beto” já conta com mais de 1 100 seguidores, enquanto no Twitter, usuários se mobilizam pela hashtag #cadeobetoinep. Na última quarta-feira (13), durante uma transmissão ao vivo, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, comentou o paradeiro do Beto e explicou que o problema já estava sendo resolvido. De fato, os candidatos que se inscreveram nas últimas horas receberam o documento. “Muitos alunos reclamaram nos primeiros dias, mas há poucas mensagens sobre isso. Fiz minha inscrição hoje e deu tudo certo”, conta o professor de matemática Fellipe Rossi, vice-diretor acadêmico do Colégio e Curso de A a Z.

Até a publicação desta reportagem, alguns candidatos que se inscreveram na segunda-feira ainda não tinham o boleto em mãos. “Mandei um e-mail para Inep, que disse que todos teriam o documento em até 48 horas. O prazo acabou e ainda não recebi nada. Enviei mais uma reclamação e, como resposta, afirmaram que vão analisar meu caso até dia 15 de junho”, reclama Thamyres. Uma fonte ligada à autarquia garantiu a VEJA que o problema será resolvido nesta quinta-feira.