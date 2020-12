1ª Bienal Virtual do livro de SP começa hoje com programação gratuita

A tradicional Bienal do Livro de São Paulo, que acontece na capital paulista há 25 anos, abre a sua primeira edição virtual nesta segunda-feira, 7, com uma programação totalmente gratuita até o domingo, 13. Ao longo da semana, idealizado sob o lema “conectando pessoas”, oferecerá uma série de conversas e debates virtuais com autores, celebridades e nomes importantes do mercado editorial. Entre os destaques está a apresentadora Xuxa, Maurício de Sousa, Mário Sergio Cortella e o escritor baiano Itamar Vieira Junior, vencedor do prêmio Jabuti. Para conferir o conteúdo, basta acessar o site do evento.

Em função da pandemia de coronavírus, a 26º edição da Bienal teve que ser aiada para 2022. A solução encontrada segue o modelo de outros grandes eventos, como CCXP, que montou todo um universo interativo virtual para alocar as palestras e bate-papos de nomes famosos da cultura pop. Em relação à feira geek, a Bienal de são Paulo conta com um estrutura digital reduzida. Há apenas quatro ambientes virtuais que, na prática, funcionam como um canal independente que transmite a programação agendada. Nomes como Cláudia Raia, Monja Cohen e Raphael Montes recheiam a lista de convidados, que conta ainda com comemorações dos centenários de Clarisse Lispector e Agatha Christie.

O evento contará com mais de 100 expositores e 330 autores. Para trazer o clima do evento para o meio digital, o portal reproduz o conceito dos espaços culturais recorrentes na Bienal. No Salão de Ideia e na Arena Virtual, mais de 70 conversas estão agendadas ao longo da semana sobre o universo literário. Já no Papo de Mercado é possível encontrar discussões com escritores, empresários e pensadores sobre os rumos do mercado editorial. O portal fica no ar até 13 de janeiro, e todo o conteúdo ficará gravado e com livre acesso ao público.

Tida como uma das mais célebres autoras do século XX, Clarisse Lispector será a grande homenageada desta edição. Se estivesse viva, a autora completaria 100 anos no dia 10 de dezembro, quinta-feira. Para celebrar o centenário, o evento trás a escritora Nélida Piñon para falar sobre a obra mais conhecida da autora: o clássico A Hora da Estrela. “Nélida conviveu com Clarice Lispector e ambas participaram de manifestações corajosas contra a censura, lembranças contadas no belíssimo livro de memórias de Nélida”, explica Guiomar de Grammont, que media o painel e coordena o ciclo La Maison de Clarice, série de debates dedicados à obra da autora na Bienal. O ciclo é uma parceria da Bienal com o Escritório do Livro e do Debate de Ideias da Embaixada da França no Brasil e com o Fórum das Letras. Além do painel com Nélida, o ciclo ainda traz uma mesa sobre a relação entre a ora de Clarice e a França.

Com investimento de 1,5 milhão de reais e 220 horas de programação online, a Bienal espera atingir um público recorde de um milhão de pessoas – 300.000 a mais do que a última edição, nos pavilhões do Expo Center Norte.

Confira a programação completa:

Dia 07/12

ARENA VIRTUAL

11h às 12h

Mesa: Clarice Lispector, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute: mulheres à procura de um novo romance

Participantes: Teresa Montero / Germana Henriques Pereira / Ana Lúcia Lutterbach Holk

Mediação: Mônica Gama (UFOP)

17h às 18h15

Mesa: O que é a literatura contemporânea brasileira?

Participantes: Itamar Vieira Junior / Jarid Arraes / Tobias Carvalho

Mediação: Camilla Dias

Papo de Mercado

19h30 às 20h

Mesa: Prêmio Jabuti – Mais uma vez, poesia!

Participantes: Cida Pedrosa/ Diogo Guedes

Mediação: Marcos Marcionilo

SALÃO DE IDEIAS

16:00 às 17:00

Mesa: A Publicação Independente de Livros de Não Ficção, Contos e Crônicas (Casa do Escritor)

Participantes: Eldes Saullo

DIA 8/12

ARENA VIRTUAL

17h às 18h

Mesa: Romances de época

Participantes: Sarah MacLean / Scarlett Peckham

Mediação: Paola Aleksandra

PAPO DE MERCADO

12h às 13h

Mesa: Clarice Lispector, na França e no Brasil

Participantes: Christine Villeneuve/ Pedro Vásquez/ Victor Burton

Mediação: Carolina Bassi (UNIRIO)

17h às 18h30

Mesa: Sem grana para publicar? Entenda como o financiamento coletivo funciona

Participantes: Marina Ávila: designer, especialista em financiamento coletivo e diretora da Editora Wish.Raíssa Pena: diretora de publicações do Catarse. Com Ana Levy.

Mediação: Lilian Cardoso

SALÃO DE IDEIAS

14:00 às 15:00

Mesa: A publicação independente de livros de ficção, poesia e literatura

infantil (Casa do Escritor)

Participantes: Eldes Saullo

19:00 às 20:00

Mesa: O que teremos coragem de aprender com estes tempos? (Editora Vozes)

Participantes: Luís Mauro Sá Martino

DIA 09/12

Arena Virtual

11h às 12h15

Mesa: Escrito nas estrelas

Participantes: Daniel Bovolento / Solaine Chioro / Vítor diCastro

Mediação: Titi Vidal

15h às 16h15

Mesa: Como alcançar seus objetivos

Participantes: Fernando Rocha / Nath Finanças / Veronica Oliveira

Mediação: Fernando Martins

17h às 18h15

Mesa: Centenário da obra de Agatha Christie

Participantes: Bel Rodrigues / Raphael Montes / Tito Prates

Mediação: Madame Agatha Killer

PAPO DE MERCADO

18h às 19h

Mesa: A tradução e o indizível: Clarice Lispector em francês

Participantes: Didier Lamaison; Izabella Borges

Mediação: W. B. Lemos (UERJ)

DIA 10/12

ARENA VIRTUAL

Mesa: [O Fórum das Letras na Bienal] O Livro das Horas: a hora das estrelas (Homenagem pelos 100 anos de nascimento da escritora Clarice

Lispector)

Participantes: Nélida Piñon

Mediação: Guiomar de Grammont

17h às 18h15

Mesa: Escrevendo para jovens em diferentes mídias

Participantes: Cao Hamburger / Iris Figueiredo / Rafael Calça

Mediação: Luiza Souza (Ilustralu)

SALÃO DE IDEIAS

10:00 às 11:00

Mesa: A autoria cristã no Brasil: narrativas e representatividade (UpBooks)

Participantes: Eneas Francisco

15:00 às 16:00

Mesa: Escritor por escritor: Machado de Assis segundo seus pares (1908-2008) (Imprensa Oficial)

Participantes: Hélio de Seixas Guimarães e Ieda Lebensztayn

Mediação: Andressa Veronesi

DIA 11/12

ARENA VIRTUAL

13h30 às 14h30

Mesa: Xuxa: Memórias e Maya

Participantes: Xuxa Meneghel

Mediação: Guilherme Samora

17h às 18h

Mesa: Sempre raia um novo dia

Participantes: Claudia Raia / Rosana Hermann

Mediação: Thiago Guimarães

19h às 20h

Mesa: Mudanças de comportamento e vida saudável

Participantes: Monja Coen / Dra. Floriana Bertini / Dra. Karina Fukumitsu

Mediação: Paulo Moregola

SALÃO DE IDEIAS

17:00 às 18:00

Mesa: A empatia e os amigos sem cancelamento: tão perto, tão longe (Livraria Loyola)

Participantes: Mauricio de Sousa e Paula Furtado

Mediação: Mariana Kotscho

DIA 12/12

ARENA VIRTUAL

15h às 16h

Mesa: Thalita Rebouças – 20 anos de carreira

Participantes: Thalita Rebouças

Mediação: Iris Figueiredo

18h às 19h

Mesa: Reflexões para bem pensar, bem sentir, bem agir e bem viver

Participantes: Clóvis de Barros Filho / Leandro Karnal / Mário Sérgio Cortella / Monja Coen

Mediação: Leonardo Neto

SALÃO DE IDEIAS

13:00 às 14:00

Mesa: Protagonismo Negro na Literatura

Participantes: Arquimino dos Santos; Heloisa Prieto; Roberta Nunes; Marcia Camargos

Mediação: Deborah Goldemberg

DIA 13/12

ARENA VIRTUAL

15h às 16h

Mesa: Séries de fantasia

Participantes: Tomi Adeyemi / Victoria Aveyard

Mediação: Milena Enevoada

17h às 18h15

Mesa: Mistérios e terror

Participantes: Aline Valek / Felipe Castilho / Márcio Benjamim

Mediação: Bárbara Morais

PAPO DE MERCADO

14h às 15h

Mesa: Lançamento do livro: “Como o budismo entende a morte, a vida e

ajuda a separar crises e o luto”.

Participante: Monja Coen

SALÃO DE IDEIAS

10:00 às 11:00

Mesa: Bate-Papo com Cláudio Fragata e Simone Matias (Aletria)

Participantes: Cláudio Fragata e Simone Matias

Mediação: Rosana de Mont’Alverne

18:00 às 19:00

Mesa: Alexandre Gossn em COMO O ÓDIO VIRALIZA? (Alexandre Gossn)

Participantes: Alexandre Gossn

Mediação: José Luiz Tahan