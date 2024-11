Guia de Fundos: JGP Corporate Plus é o vencedor na categoria estratégia de crédito privado

Quando o assunto é dívida, o que as pessoas mais querem é estar longe. Mas, para os investidores, a palavra pode soar como música para os ouvidos. Afinal, comprar um título de dívida de uma empresa, de um banco ou do governo pode significar ser muito bem remunerado por isso. E é justamente com um fundo de investimento dessa natureza que a gestora JGP se destacou entre os produtos multimercado com crédito privado no Guia de Fundos VEJA NEGÓCIOS.

O JGP Corporate Plus é um fundo multimercado com foco em crédito privado que transita no segmento de grandes empresas brasileiras e de outros países, já que pode investir até 10% do patrimônio em títulos de renda fixa negociados no exterior, ou bonds. “Nossa diversificação é bastante elevada, com 150 ativos dentro do fundo”, afirma Alexandre Muller, sócio e gestor responsável pelos fundos de crédito privado da JGP.

A vertical de crédito da gestora é formada por 33 pessoas, que se dividem na análise do mercado local, internacional, securitização, agronegócio, infraestrutura e situações especiais (special sits), com operações no mercado primário (novas emissões de títulos) e secundário (compra e venda entre participantes do mercado). “É como um hospital”, diz Muller. “Todos são médicos, mas cada um com a sua especialidade.”

Continua após a publicidade

Para o futuro, Muller tem a expectativa de que o ciclo de política monetária no Brasil seja de “alta controlada” da taxa Selic ao longo do primeiro semestre de 2025, mas com um risco não desprezível de um aperto monetário maior caso o governo abandone a disciplina fiscal. “O segundo semestre do ano que vem será de atenção”, afirma. De todo modo, para o segmento de crédito privado, as notícias são boas, já que a remuneração de boa parte dos produtos está justamente ligada à Selic. “Vemos uma continuidade de retornos consistentes para a classe”, diz o gestor. De um lado, a disciplina do governo será testada. De outro, a gestão da JGP já provou a sua competência.

Onde encontrar o fundo: Ativa, Bradesco, BTG Pactual, Genial, Guide, Inter, Itaú, Modal, NuInvest, Safra, Toro, Vitreo, Warren e XP.

A metodologia usada por VEJA Negócios para definir os vencedores

Publicado em VEJA, novembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 8