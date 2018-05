Ceagesp ficará aberta para carga e descarga por 24 horas até 9 de junho

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) informou que portões do entreposto da capital ficarão abertos para carga e descarga de mercadorias durante 24 horas, até o dia 9 de junho. A medida tem o objetivo de contribuir com os comerciantes para o processo de normalização das atividades do entreposto devido à greve dos caminhoneiros.

De acordo com a companhia, gradativamente, o local está retomando sua rotina. Nesta quarta-feira, 30, as atividades do Entreposto Terminal São Paulo registraram a chegada de cerca de 500 caminhões carregados de produtos diversos vindo de regiões próximas à capital paulista. É metade do montante que o local recebe diariamente, mas é um número bem maior que o registrado na terça-feira, quando apenas 10% dos caminhões descarregaram no total.

A expectativa, segundo a Ceagesp, é que na segunda-feira, 2, a comercialização esteja plenamente restabelecida tanto no tocante aos volumes ofertados como em relação “aos preços praticados que, aliás, não se sustentarão em patamares elevados com as novas entradas de mercadorias”.

Nesta quinta-feira, 31, os boxes funcionarão de acordo com cada comerciante. A feira de Flores acontecerá normalmente na madrugada de quinta para sexta-feira, da meia-noite até 9h30, assim como o varejão – feira livre que acontece aos sábados das 7h às 12h30 e aos domingos das 7h às 13h30.