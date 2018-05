Ceagesp precisa de sete dias para ter abastecimento normalizado

O abastecimento da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) começa a se normalizar, com a redução na paralisação dos caminhoneiros, que entrou no 10º dia nesta quarta-feira, 30. De acordo com a empresa, as atividades do Entreposto Terminal São Paulo registraram a chegada de cerca de 500 caminhões carregados de produtos diversos vindo de regiões próximas à capital paulista. É metade do montante que o local recebe diariamente, mas é um número bem maior que o registrado na terça-feira, quando apenas 10% dos caminhões descarregaram no total.

A estimativa é que serão necessários sete dias para o abastecimento voltar ao normal no centro de abastecimento.

Os portões do entreposto da capital ficarão abertos para carga e descarga de mercadorias durante 24 horas, até o dia 9 de junho. A medida tem o objetivo de contribuir com os comerciantes para o processo de normalização das atividades do entreposto que, gradativamente, está retomando sua rotina.

O Frigorífico São Paulo suspenderá neste feriado (31/5) a venda atacadista de pescados, retornando suas atividades no dia 1° de junho.

A programação do Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) para o feriado e final de semana será realizada normalmente.