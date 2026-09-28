Virginia relata dores e mal-estar após jogo da NFL no Rio

Após resgatar a tendência fashion ao usar um corset estruturado com chuteiras para o jogo da NFL no Rio de Janeiro, a influenciadora Virginia Fonseca, 27, relatou ter passado mal depois do fim do evento. No começo da tarde desta segunda-feira, 28, já em casa, a empresária justificou o porquê de não ter se despedido dos fãs nas redes sociais.

“Bom dia. Bom dia! Já acordei, tomei um banho, coloquei o pijama de novo, porque ontem cheguei passando muito mal. Aí acordei hoje passando muito mal e fiquei na cama. Ainda estou passando um pouco mal. Minha cabeça está doendo muito. E acho que é por causa do meu dente, do siso, que está inflamado, esse aqui. Está doendo muito aqui, e está doendo a cabeça. Ontem eu tremia, quase vomitei de dor, de tanta dor. E ainda estou um pouco. Não estou conseguindo mastigar”, contou ela.

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