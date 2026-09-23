Virginia reage à confirmação de Paolla Oliveira como rainha da Imperatriz

Virginia Fonseca demonstrou apoio a Paolla Oliveira após o anúncio de que a atriz será a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2027. A influenciadora curtiu a publicação que oficializou a chegada de Paolla à escola de Ramos nesta quarta-feira, 23.

A relação entre Virginia, Paolla e o Carnaval do Rio ficou marcada por uma espécie de passagem de bastão na Grande Rio. Após os desfiles de 2025, Paolla deixou o posto de rainha de bateria e entregou a faixa e a coroa à influenciadora, desejando que a história da escola continuasse com a sucessora. Virginia, porém, permaneceu na função por apenas um Carnaval. Em 2027, o posto será ocupado por Anitta, coroada no último domingo, 20.

Além de Virginia, outras famosas também reagiram ao anúncio de Paolla, como Taís Araujo, Camila Queiroz, Viviane Araújo, Marina Ruy Barbosa, Sabrina Sato e Iza, que ocupava o posto de rainha de bateria da Imperatriz antes da chegada da atriz.

A coroação de Paolla na Imperatriz está marcada para 17 de outubro. A atriz volta ao Carnaval depois de ficar fora dos desfiles de 2026.

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