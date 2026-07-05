Virginia leva filhas à Copa e vê queda do Brasil para Noruega

Virginia Fonseca levou as filhas Maria Flor e Maria Alice pela primeira vez para um jogo de Copa do Mundo neste domingo, 5, contra a Noruega. A influenciadora digital acompanhou a seleção durante a fase de grupos e contra o Japão, mas ainda não tinha visto as partidas em família.

“Hoje também estou mais feliz do que o normal, minhas ‘cururus’ estão aqui comigo assistindo o jogo da copa do mundo no estádio pela primeira vez”, escreveu a criadora de conteúdo. A Seleção sai da Copa após perder de 2×1.

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