Veja Essa: Matthew McConaughey, Anitta e José Loreto

“Temos de arranjar coragem para honrar as nossas obrigações, e não a filiação partidária. Chega de um jogar a culpa no outro. Um líder de verdade não vive para ser reeleito.”

MATTHEW MCCONAUGHEY, ator que nasceu em Uvalde, a cidadezinha texana onde dezenove crianças e dois professores foram mortos por um atirador, em discurso emocionado na Casa Branca em defesa de um maior controle de armas. Ele também esteve com o presidente Joe Biden

“Ficamos surpresos com o resultado, já que a marca estava avaliada em 1,4 milhão de reais depois de enfrentar um processo de recuperação judicial, ficar inativa e finalmente ir à falência.”

LEONARDO NUNES, advogado encarregado de cuidar da massa falida da butique Daslu, comentando os 10 milhões de reais que a venda do nome alcançou em um leilão

“Ocupamos o Shopping Iguatemi, que é símbolo da desigualdade em São Paulo, para denunciar a fome que se alastra pelo Brasil.”

MTST, em sua página no Twitter, postando vídeo da invasão da praça de alimentação do shopping paulistano por uma centena de manifestantes em plena hora de almoço

“Um carregador universal é questão de bom senso.”

THIERRY BRETON, comissário da União Europeia, sobre a ordem para que todos os smartphones, tablets e laptops possam ser carregados com o mesmo cabo a partir de 2026

“É uma Blockbuster na era da Netflix.”

SAJID JAVID, ministro da Saúde do Reino Unido, comparando o muito criticado NHS, sistema público de saúde, à rede de aluguel de vídeos do passado. Ele promete realizar “o maior choque em uma geração” no setor

“Já recebi propostas (…). ‘Ah, você cobra tanto, aí eu vou pegar um pedaço.’”

ANITTA, cantora, falando do costume das prefeituras de tentar desviar verbas ao contratar shows — o que garante que nunca aceitou

“Uma medalha vale realmente a vida de uma jovem atleta?”

ERIC RADFORD, da União Internacional de Patinação, apoiando a decisão de aumentar de 15 para 17 anos a idade mínima das patinadoras em competições internacionais. A russa Kamila Valieva, pega no exame antidoping na Olimpíada de Pequim, não pôde ser processada porque tinha só 15 anos

“O comércio de coco usa macacos acorrentados como máquinas de colheita, privando-os de comer, brincar e conviver com a família.”

TRACY REIMAN, vice-presidente do Peta, o grupo de proteção de animais, em campanha contra os métodos da empresa tailandesa que produz a água de coco Chaokoh. A bebida deixou de ser vendida no Walmart e em outras grandes redes

“Estamos conseguindo quebrar esse padrão, deixar o corpo do homem no lugar que era só da mulher.”

JOSÉ LORETO, o Tadeu de Pantanal, feliz da vida porque, a seu ver, a nova versão da novela está explorando mais a sensualidade deles do que delas

“Quer coisa mais rock’n’roll do que ser preso antes de nascer?”

BETO LEE, músico, filho mais velho da cantora Rita Lee. Ela estava grávida dele quando foi detida por suposto porte de maconha, em 1976

Publicado em VEJA de 15 de junho de 2022, edição nº 2793