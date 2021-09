Trailer de filme sobre caso de Britney adianta dados sigilosos do processo

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 22, o trailer do documentário Britney X Spears, que promete mostrar os bastidores da vida da cantora Britney Spears e sua luta contra os doze anos sob a tutela do pai, Jamie Spears. Em cima do lance, a plataforma lança o filme na terça-feira, 28, um dia antes da próxima audiência judicial da cantora.

Dirigido pela documentarista Erin Lee Carr, os produtores tiveram acesso aos documentos sigilosos do processo de tutela e concluíram que ninguém nos Estados Unidos foi submetido a um impedimento tão rigoroso quanto o de Britney, que, apesar de ser considerada incapaz pela Justiça, continuou trabalhando e gerando milhões de dólares para seu pai e advogados. Durante um ano, Carr conversou com pessoas envolvidas com a tutela para tentar entender o que aconteceu.

Com o assunto ganhando cada vez mais repercussão, Jamie Spears pediu judicialmente para ser retirado do controle da tutela. No pedido, o advogado escreveu: “Se a senhora Spears deseja encerrar a tutela e acredita que pode cuidar da própria vida, o senhor Spears acredita que ela deveria ter essa chance”.

O imbróglio judicial criou o movimento de fãs #FreeBritney. Antes motivo de piada, a trupe de jovens vestidos de cor-de-rosa e com cartazes diante do tribunal de Los Angeles se revelou essencial para atrair os holofotes para o caso. No início deste ano, o jornal The New York Times lançou o documentário Framing Britney Spears (disponível no Brasil pela Globoplay), um estopim para o possível fim da tutela.

A história completa de Britney Spears ainda não foi contada. Meu novo filme documental Britney x Spears estreia dia 28 de setembro. pic.twitter.com/9xSfqLM2lw — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 22, 2021