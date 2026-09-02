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Cultura

Ticiane Pinheiro expõe semana difícil em casa com César Tralli

Apresentadora fez relato no 'Domingão com Huck'

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 13h39
Um homem de terno azul-marinho e uma mulher de cabelos loiros sorriem, com os rostos próximos, em frente a uma parede de folhagens verdes e amarelas
César Tralli e Ticiane Pinheiro (Redes sociais/Reprodução)
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Ticiane Pinheiro expõe semana difícil em casa com César Tralli Priorizar nos meus resultados Google

Ticiane Pinheiro contou que viveu uma semana especialmente “difícil” ao lado do marido, César Tralli. A apresentadora conciliou os ensaios para o Dança dos Famosos enquanto o jornalista se preparava para a maratona de sabatinas com candidatos à Presidência da República no Jornal Nacional. O assunto foi comentado por Luciano Huck durante o Domingão do último domingo, 30.

“Fiquei pensando em você essa semana. Fiquei imaginando a casa de vocês. Porque era uma casa bem eclética: devia ser a Ticiane ensaiando a dança e o César Tralli se preparando para entrevistar os candidatos à Presidência”, brincou o apresentador. Ticiane concordou: “Dois desafios muito difíceis”. Huck ponderou que eram compromissos de “proporções diferentes”, e ela respondeu, de forma bem-humorada. “O meu é mais divertido”.

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Na ocasião, Huck também parabenizou Tralli, Renata Vasconcellos e a equipe de jornalismo pela condução das entrevistas. “Cumpriram uma missão cívica essa semana entrevistando os candidatos à Presidência da República. Foi excelente poder ouvir esta conversa com todos eles”, elogiou.

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