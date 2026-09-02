Ticiane Pinheiro expõe semana difícil em casa com César Tralli
Apresentadora fez relato no 'Domingão com Huck'
Ticiane Pinheiro contou que viveu uma semana especialmente “difícil” ao lado do marido, César Tralli. A apresentadora conciliou os ensaios para o Dança dos Famosos enquanto o jornalista se preparava para a maratona de sabatinas com candidatos à Presidência da República no Jornal Nacional. O assunto foi comentado por Luciano Huck durante o Domingão do último domingo, 30.
“Fiquei pensando em você essa semana. Fiquei imaginando a casa de vocês. Porque era uma casa bem eclética: devia ser a Ticiane ensaiando a dança e o César Tralli se preparando para entrevistar os candidatos à Presidência”, brincou o apresentador. Ticiane concordou: “Dois desafios muito difíceis”. Huck ponderou que eram compromissos de “proporções diferentes”, e ela respondeu, de forma bem-humorada. “O meu é mais divertido”.
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Na ocasião, Huck também parabenizou Tralli, Renata Vasconcellos e a equipe de jornalismo pela condução das entrevistas. “Cumpriram uma missão cívica essa semana entrevistando os candidatos à Presidência da República. Foi excelente poder ouvir esta conversa com todos eles”, elogiou.