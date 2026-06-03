Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Enquanto organizava a mudança para a nova casa no Rio de Janeiro, Ticiane Pinheiro compartilhou com os seguidores, no Instagram, seu álbum de formatura em Jornalismo. Nas imagens, ela aparece ao lado de colegas, amigos e familiares durante a cerimônia de colação de grau. Ao rever os registros, a apresentadora recordou um período de dificuldades financeiras enfrentado pela família. “Estava arrumando minhas coisas que vão para o Rio e olha o que encontrei: meu álbum de formatura. Me formei em 1997. Olha que legal, eu com meu canudo, toda orgulhosa, a colação, meus amigos de turma”, contou.

Em uma foto ao lado do pai, Fernando Pinheiro, Ticiane destacou o esforço da família para custear seus estudos. “Meu paizinho, foi difícil pagar a faculdade, não é? Foi uma fase em que estávamos passando por dificuldades, mas você conseguiu. Meu pai conseguiu”, disse.

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