Susana Vieira lamenta morte de Glória Menezes com vídeo recente

A atriz Glória Menezes, uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira, morreu nesta terça-feira, 18, aos 91 anos. Ícone do teatro e das novelas, a artista morreu em sua casa, no Rio de Janeiro, informou o secretário da família. O falecimento aconteceu horas depois da partida da também atriz Laura Cardoso, que morreu na noite de ontem.

A triste notícia abalou milhões de telespectadores do país, assim como colegas que compartilharam cenas com a lenda ao longo das décadas. Nas redes sociais, múltiplos artistas têm a homenageado.

Susana Vieira, por exemplo, publicou um vídeo recente ao lado de Glória, com quem esteve na novela Senhora do Destino (2004). “Me despeço de uma grande amiga, uma mulher que deixou sua alma em cada personagem e sua marca na história da nossa arte. minha eterna admiração e todo o meu respeito”.

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Já Ana Maria Braga escreveu: “Um dos maiores nomes da televisão brasileira. Entre mocinhas e vilãs, Glória deixou também o seu carisma e uma presença que jamais serão esquecidos. Glória e Tarcísio formaram um dos grandes casais da televisão brasileira e, agora, se reencontram na eternidade. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos fãs dessa atriz tão querida. Descanse em paz”. Nos comentários da publicação, Beth Goulart lamentou: “Que dia triste”.

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Bruna Lombardi também dedicou uma postagem de Instagram à atriz: “Glória Menezes era uma força de mulher! Em uma entrevista ao Gente de Expressão, ela mesma finalizou dizendo que ainda tinha muita história para contar. E tinha. A dama da televisão brasileira, dona de uma trajetória imensa e de uma presença imponente! E repito aqui o que disse naquele dia: a televisão te deve um busto em praça pública. Que sua luz brilhe em sua passagem. Por aqui, sua arte permanece conosco e sua história também”.

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