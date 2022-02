Super-heróis de George R.R. Martin desembarcam na Marvel

A Marvel anunciou neste fim de semana que se unirá a George R.R. Martin para adaptar em quadrinhos uma das histórias mais longevas do autor de Game of Thrones: a saga de super-heróis Wild Cards, lançada por ele em 1987. “O universo de Wild Cards tem um lugar especial no meu coração, então anunciar que um titã da indústria como a Marvel vai produzir a narrativa desde o início como uma história em quadrinhos é um privilégio e me traz uma alegria sem fim”, disse Martin em comunicado.

Com um total de 25 livros publicados e mais 20 contos, o universo de Wild Cards foi idealizado e editado por Martin ao longo dos anos como uma espécie de antologia de super-heróis, e contou com a participação de mais de 40 autores nas três décadas em que foi construído. A trama se passa em um universo distópico pós II Guerra, em que a Terra se torna um lugar habitado por superpoderosos e há um vírus perigoso em circulação. Os infectados acabam exterminados ou com algum tipo de mutação que pode ser aplicada para o bem ou para o mal.

Sabe-se que, inicialmente, a Marvel levará para as HQs o primeiro livro da saga, em uma série intitulada como The Drawing of Cards (O Desenho das Cartas, em tradução literal), com o primeiro volume disponível a partir de 1º de junho. A história será adaptada por um “time de estrelas dos quadrinhos” chefiado por Paul Cornell, criador de Doctor Who e de histórias como Viúva Negra: Deadly Origin e Capitão Britânia. A parte visual ficará sob a responsabilidade de Mike Hawthorne, ilustrador de Deadpool.