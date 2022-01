Como a vilã de ‘Game of Thrones’ dedurou invasor do Capitólio

Em novembro de 2021, o americano Jeremiah Caplinger se declarou culpado pelos delitos de pisar, escalar, remover ou ferir propriedades no terreno do Capitólio dos Estados Unidos durante a invasão de 6 de janeiro por apoiadores do então presidente Donald Trump. Agora, dias antes da sentença definitiva, a Variety divulgou documentos judicias recém-arquivados que mostram que os promotores do caso usaram uma citação de Game of Thrones para argumentar que Caplinger agiu com intenção criminosa – a pérfida personagem Cersei Lennister, quem diria, acabou dedurando o invasor.

Isso porque, dois dias depois do evento, Caplinger compartilhou nas redes sociais a imagem de um soldado da Revolução Americana acompanhada da legenda “Como dito por Lannister, ‘eu escolho a violência.’” O diálogo foi proferido pela vilã de Lena Headey na sexta temporada, durante o episódio intitulado No One. Nas notas de rodapé, os promotores explicam que Cersei é uma personagem fictícia de Game of Thrones que, quando confrontada por um grupo de políticos fanáticos religiosos que ameaçam que haverá violência caso ela não ceda às demandas deles, responde com a frase usada por Caplinger.

“Ao afirmar: ‘Eu escolho a violência’, Cersei Lannister abraçou – e depois executou – assassinatos em massa para alcançar seus objetivos políticos. A adoção dessa citação por Caplinger, no contexto de ter compartilhado a frase dois dias depois de 6 de janeiro, é alarmante e fornece informações sobre seu estado mental e intenção de invadir o Capitólio”, dizem os promotores.

O documento ainda aponta que Cersei usou “uma arma de destruição em massa para explodir um dos maiores e mais importantes edifícios da capital” que continha “políticos e líderes religiosos”– uma descrição curiosamente alinhada ao Capitólio americano. A vida real não é uma série de fantasia, mas pode, sim, ser pautada por ela.