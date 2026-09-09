Show de Fiuk é cancelado e vira motivo de chacota

Fiuk teve um show cancelado poucos dias antes da apresentação que faria em Jundiaí (SP). O cantor subiria ao palco na sexta-feira, 11, mas a produtora responsável pelo evento, North Star Concerts, decidiu suspender a apresentação. O anúncio foi feito pelo bar que receberia o espetáculo.

Em comunicado, o estabelecimento informou que a decisão partiu da produtora e orientou como deve ser feita a devoução. “Cancelado (motivo) por parte da produtora. Para os que compraram ingresso antecipado, entrar em contato com o sympla, que eles fazem a devolução do valor. Qualquer dúvida, o responsável pelo evento é a produtora. Mas nós também estaremos à disposição para tirar dúvidas caso não sejam respondidos por eles”, escreveu.

A North Star Concerts também se manifestou sobre a decisão. “O show foi cancelado na casa Hangar 111 por indisponibilidade de datas em 2026 para remarcação, mas estamos verificando o adiamento para outro local. Manteremos todos informados”, informou a empresa.

O cancelamento, porém, acabou virando motivo de piada. Entre as provocações, uma delas resumiu o episódio: “A questão não é o cancelamento… A questão é quem comprou ingresso para ver Fiuk”. “Mas teve gente que comprou?”, ironizou outro. “Nem me pagando milhões”, escreveu mais um.

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O episódio acontece em meio a uma fase delicada na vida financeira do cantor. Recentemente, Fiuk revelou que enfrenta dívidas, contou que vendeu bens para colocar as contas em dia e afirmou que conseguiu um emprego com carteira assinada enquanto tenta reorganizar a vida profissional.

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