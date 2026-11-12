Sergio Mallandro e Rafael Ilha se confrontaram sobre pegadinha antes de doc

O depoimento de Rafael Ilha e de sua mãe, Sylvia Vieira sobre uma pegadinha pela qual ele passou no programa Festa do Mallandro, de Sergio Mallandro, ganhou novos detalhes com a série documental A clínica, do Globoplay. A produção, que aborda uma instituição psiquiátrica com tratamento para dependência química que ganhou fama nos anos 1990 e 2000, traz artistas que foram tratados no local.

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Em setembro, Mallandro foi convidado a falar na rádio Metropolitana, onde Ilha é um dos apresentadores. Na ocasião, outro apresentador quis saber do humorista qual teria sido a pegadinha que havia dado mais emoção para ele e questionou se teria sido aquela realizada com o ex-integrante do Polegar. “Filho da p*”, disse Ilha com risadas. Mallandro respondeu: “O Rafael Ilha se faz de vítima. Para, Rafael”, completando: “Faz parte. A televisão é um show, um espetáculo”.

Outro apresentador quis saber, então, se os dois já haviam falado sobre o episódio. Ilha responde: “Já, a gente já falou. Eu fui lá no Papagaio falante (podcast do humorista), a gente conversou”. Mallandro completou: “Já falamos, esse é um assunto muito privado. Pegadinha do Mallandro, bicho, pô, é para levar graça para as pessoas. Pegadinha é pegadinha, cada um faz a pegadinha que quiser”. O apresentador perguntou se Ilha levava o assunto “na zoeira” hoje em dia, o ex-cantor respondeu: “A gente já conversou”.

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Festa do Mallandro foi gravado na Manchete em 1997 até 1998 e na CNT/Gazeta em 1998 até 2002.