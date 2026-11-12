Rafael Ilha revela em doc impacto de Sérgio Mallandro ao recair nas drogas

Rafael Ilha relembrou um dos episódios mais delicados de sua batalha contra a dependência química. O cantor afirmou que voltou a consumir drogas após ser vítima de uma pegadinha de Sérgio Mallandro, em 2000, quando participava do programa Festa do Mallandro, exibido pela TV Gazeta. O relato foi exibido no segundo episódio da série documental A Clínica, da TV Globo, na quarta-feira, 11.

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Na época, o ex-integrante do grupo Polegar estava há cerca de três meses sem usar drogas e tentava se recuperar da dependência química. Segundo Rafael, durante a gravação, um homem entrou em seu camarim e perguntou se poderia consumir drogas no local. Diante da negativa, colocou um pó branco sobre a mesa e simulou que usaria a substância. Rafael não sabia que tudo fazia parte de uma brincadeira preparada pela produção.

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O cantor contou que perdeu o controle e agrediu o homem com socos. “Peguei o cara e dei três socos na cara dele. Na hora entra a produção e fala: ‘Para, é pegadinha’. Na hora que ele falou, eu dei mais três e machuquei bastante o cara”, lembrou.

A mãe do artista, Sylvia Vieira, também deu seu depoimento na produção e revelou que ainda guarda ressentimento do humorista. Segundo ela, o filho voltou a consumir drogas cerca de uma semana depois da gravação. “Ele ficou três meses sóbrio. Aí veio aquele programa do Sérgio Mallandro que fez a pegadinha da cocaína com o Rafa. Depois de uma semana Rafael recaiu de novo, ficou mal. Não perdoo esse homem até hoje”, declarou.

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A apresentadora Sônia Abrão, que também participa do documentário, comentou a atitude do colega. Para ela, embora não tenha havido intenção de prejudicar o cantor, a brincadeira demonstrou irresponsabilidade e desconhecimento sobre a gravidade da dependência química: “Foi um trauma para o Serginho também, que não fez isso, vamos dizer, por maldade, foi por irresponsabilidade mesmo, por falta de noção do que é a dependência química”.

Esta não é a primeira vez que Rafael Ilha lembra do caso. Em 2021, ele voltou a falar sobre o episódio durante participação em um programa do SBT. Na ocasião, contou que Sérgio Mallandro já havia pedido desculpas pela brincadeira, mas classificou a atitude como de muito mau gosto.

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