Rafael Ilha revela em doc impacto de Sérgio Mallandro ao recair nas drogas
Cantor lembrou de episódio no programa do humorista
Rafael Ilha relembrou um dos episódios mais delicados de sua batalha contra a dependência química. O cantor afirmou que voltou a consumir drogas após ser vítima de uma pegadinha de Sérgio Mallandro, em 2000, quando participava do programa Festa do Mallandro, exibido pela TV Gazeta. O relato foi exibido no segundo episódio da série documental A Clínica, da TV Globo, na quarta-feira, 11.
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Na época, o ex-integrante do grupo Polegar estava há cerca de três meses sem usar drogas e tentava se recuperar da dependência química. Segundo Rafael, durante a gravação, um homem entrou em seu camarim e perguntou se poderia consumir drogas no local. Diante da negativa, colocou um pó branco sobre a mesa e simulou que usaria a substância. Rafael não sabia que tudo fazia parte de uma brincadeira preparada pela produção.
O cantor contou que perdeu o controle e agrediu o homem com socos. “Peguei o cara e dei três socos na cara dele. Na hora entra a produção e fala: ‘Para, é pegadinha’. Na hora que ele falou, eu dei mais três e machuquei bastante o cara”, lembrou.
A mãe do artista, Sylvia Vieira, também deu seu depoimento na produção e revelou que ainda guarda ressentimento do humorista. Segundo ela, o filho voltou a consumir drogas cerca de uma semana depois da gravação. “Ele ficou três meses sóbrio. Aí veio aquele programa do Sérgio Mallandro que fez a pegadinha da cocaína com o Rafa. Depois de uma semana Rafael recaiu de novo, ficou mal. Não perdoo esse homem até hoje”, declarou.
A apresentadora Sônia Abrão, que também participa do documentário, comentou a atitude do colega. Para ela, embora não tenha havido intenção de prejudicar o cantor, a brincadeira demonstrou irresponsabilidade e desconhecimento sobre a gravidade da dependência química: “Foi um trauma para o Serginho também, que não fez isso, vamos dizer, por maldade, foi por irresponsabilidade mesmo, por falta de noção do que é a dependência química”.
Esta não é a primeira vez que Rafael Ilha lembra do caso. Em 2021, ele voltou a falar sobre o episódio durante participação em um programa do SBT. Na ocasião, contou que Sérgio Mallandro já havia pedido desculpas pela brincadeira, mas classificou a atitude como de muito mau gosto.