Roger Waters declara apoio a Lula e pede que público leve avó para votar

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Roger Waters, cofundador do Pink Floyd, divulgou um vídeo declarando seu apoio fervoroso à reeleição de Lula. O músico britânico chamou Lula de “homem honesto” e fez um apelo para que os eleitores compareçam em massa às urnas, pedindo para votarem em Lula “por Marielle Franco”. Ele também criticou duramente Flávio Bolsonaro, alertando sobre supostos interesses estrangeiros no Brasil. Uma leitura essencial para entender a posição do artista.

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O músico britânico Roger Waters, cofundador do Pink Floyd, divulgou nesta terça-feira, 20, um vídeo em que declara apoio à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). “Eu conheci Lula da Silva. Olhei nos olhos dele. É um homem honesto. É um homem que trabalhou para vocês a vida inteira, e vocês deveriam deixá-lo continuar trabalhando para vocês”, disse em um vídeo publicado nas redes sociais, enquanto ouvia Águas de Março, de Tom Jobim.

O foco do apelo foi a abstenção. Waters pede que o comparecimento no segundo turno chegue a 90%. “Se você tem uma avó que não consegue levantar da cadeira para ir à seção eleitoral, carregue ela, ponha ela em um burro, ponha ela em um carro, leve ela até a seção e votem, votem, votem.”

Waters começou o vídeo lembrando os shows que já fez no país. Em seguida, partiu para o ataque a Flávio Bolsonaro. “É filho de um babaca, é um babaca ele mesmo, vem de uma longa linhagem de babacas. Ele está de conluio com os Estados Unidos, que querem roubar tudo o que vocês têm de valor no Brasil, não só a Floresta Amazônica, mas também os minérios ou qualquer outra coisa que vocês tenham. Eles querem entregar isso à família Trump, a Jared Kushner e aos outros babacas da elite que governa.”

No fim do vídeo, Waters menciona a vereadora Marielle Franco, morta em 2018, sem deixar claro a quem se refere. “Por favor, lembrem que eles mataram minha amiga Marielle Franco. Eles a assassinaram. Vocês se lembram disso? Eu lembro. Nunca vou esquecer. Por Marielle Franco, votem no domingo. Votem em Lula.”

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Não é a primeira vez que Waters entra na disputa brasileira. Em 2022, ele mandou um vídeo para um evento da campanha de Lula em São Paulo. Em outubro de 2023, foi recebido pelo presidente no Palácio do Planalto durante a turnê This Is Not a Drill.

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