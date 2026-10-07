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Brasil

O pedido de Flávio Bolsonaro envolvendo Caso Marielle que Nunes Marques negou

Presidente do TSE rejeitou remover publicação sobre envio de emenda a condenado pelo episódio

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 09h30
Homem de pele clara, cabelo curto e escuro, vestindo toga preta com cordão vermelho, camisa branca e gravata azul clara, sentado em cadeira vermelha, olhando para a esquerda com expressão séria, em ambiente com painel de madeira ao fundo
O presidente do TSE, Nunes Marques, durante sessão (Luiz Roberto/TSE)
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O presidente do TSE, Nunes Marques, negou um pedido da campanha do candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) para remover uma publicação que relatava sua negociação de emenda com um dos condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco.

Flávio queria remover uma postagem conjunta do PT, da ex-ministra Anielle Franco e dos deputados federais Lindbergh Farias e Benedita Souza da Silva, todos filiados ao partido, sobre o envio de 200. 000 reais a pedido de Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, que depois seria condenado pelo STF por participação na morte da Marielle.

A publicação reproduziu o título de uma reportagem da Piauí, que revelou o repasse: “‘Nosso senador’: Flávio Bolsonaro mandou emenda a miliciano do caso Marielle”.

Ao TSE, o candidato alegou que quando a emenda foi enviada, em 2023, Peixe não era nem mesmo investigado pelo caso. Além disso, argumentou que os recursos foram repassados para uma ONG, e não para uma pessoa.

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Nunes Marques, contudo, afirmou que a publicação foi baseada em dados “reais e incontroversos” e não em “fatos inventados”.

O ministro acrescentou que a “interpretação” política feita pelos petistas pode até ser considerada “exagerada ou tendenciosa”, mas que faz parte do debate político-eleitoral.

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“A interpretação política que os representados extraem dos fatos noticiados, por mais que se possa reputá-la exagerada ou tendenciosa, insere-se no espectro da crítica político-eleitoral, cuja intensidade e mordacidade não são, por si sós, motivo de intervenção judicial em cognição sumária”, afirmou.

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Flávio Bolsonaro
Kassio Nunes Marques
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