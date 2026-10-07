O pedido de Flávio Bolsonaro envolvendo Caso Marielle que Nunes Marques negou

O presidente do TSE, Nunes Marques, negou um pedido da campanha do candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) para remover uma publicação que relatava sua negociação de emenda com um dos condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco.

Flávio queria remover uma postagem conjunta do PT, da ex-ministra Anielle Franco e dos deputados federais Lindbergh Farias e Benedita Souza da Silva, todos filiados ao partido, sobre o envio de 200. 000 reais a pedido de Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, que depois seria condenado pelo STF por participação na morte da Marielle.

A publicação reproduziu o título de uma reportagem da Piauí, que revelou o repasse: “‘Nosso senador’: Flávio Bolsonaro mandou emenda a miliciano do caso Marielle”.

Ao TSE, o candidato alegou que quando a emenda foi enviada, em 2023, Peixe não era nem mesmo investigado pelo caso. Além disso, argumentou que os recursos foram repassados para uma ONG, e não para uma pessoa.

Continua após a publicidade

Nunes Marques, contudo, afirmou que a publicação foi baseada em dados “reais e incontroversos” e não em “fatos inventados”.

O ministro acrescentou que a “interpretação” política feita pelos petistas pode até ser considerada “exagerada ou tendenciosa”, mas que faz parte do debate político-eleitoral.

Continua após a publicidade

“A interpretação política que os representados extraem dos fatos noticiados, por mais que se possa reputá-la exagerada ou tendenciosa, insere-se no espectro da crítica político-eleitoral, cuja intensidade e mordacidade não são, por si sós, motivo de intervenção judicial em cognição sumária”, afirmou.