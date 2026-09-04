🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Cultura

Rock in Rio: Quanto custa comer dentro da Cidade do Rock

Festival oferece miojo, hambúrguer trufado, baião de dois e mais opções que vão dos 12 aos 81 reais

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 10h37 | Atualizado em 4 set 2026, 12h11
Fachada noturna do Gourmet Square, com letreiro branco iluminado e janelas de vidro refletindo luzes roxas e rosas. Pessoas em grupos conversam na entrada, sobre um piso de madeira com reflexos coloridos
A praça de alimentação do Rock in Rio 2026 (Rock in Rio/Divulgação)
Continua após publicidade
Rock in Rio: Quanto custa comer dentro da Cidade do Rock Priorizar nos meus resultados Google

Entre um show e outro do Rock in Rio 2026, fãs de música precisam fazer pausas para se alimentar e recuperar as forças necessárias para pular ao som dos shows de Foo Fighters, Calvin Harris, Elton John e mais talentos internacionais. Saiba quanto custam as principais opções de comida dentro da Cidade do Rock:

Gourmet square

O espaço mais refinado do festival aglomera oito restaurantes com preços salgados. O item mais caro é o hambúrguer trufado do T. T Burguer, que sai por R$ 81 e acompanha chope. Já no oriental Gurumê, pokes custam por volta de R$ 80, enquanto um pavê de chocolate e doce de leite custa R$ 25.

O Chicarrón estreia no festival e serve pratos peruanos como pão com barriga de porco (R$ 70). Já os adeptos de comida fitness podem recorrer ao Cumbuca, que vende wraps de carne a R$ 59,90, de frango a R$ 52,90 e chips de batata doce a R$ 19,90.

Siga

No árabe Albis, um shawarma pode ser adquirido por R$ 64, enquanto o nordestino Bora Baião oferece um baião de dois cremoso a R$ 49,90 e um sanduíche de costela por R$ 54,90. Quem tem mais pressa pode pedir hot dogs do Pepe’s e sair andando pela Cidade do Rock. A opção clássica é mais barata do que a dos concorrentes e exige R$ 38. Variações com queijo e trufa saem por R$ 42.

Continua após a publicidade

Rock in Rio 2026 começa nesta sexta, 4: veja horários e onde assistir aos shows

Por fim, a Sísí’s Pizza vende pizzas broto de calabresa e marguerita por R$ 58. Para acrescentar azeite trufado na marguerita, dois reais a mais são cobrados.

Continua após a publicidade

Pelo festival

Para além da praça de alimentação rebuscada, é possível comer espeto de carne e batata frita por R$ 58 no Espetto Carioca, ou um lanche com batata no Mané por R$ 67. Os fish & chips do Sirène, por sua vez, custam R$ 58 e acompanham uma lata de Red Bull.

Continua após a publicidade

A opção mais econômica, por fim, é o miojo da Cup Noodles. As opções tradicionais saem por R$ 12, enquanto o U. F. O, com molho japonês, custa R$ 15.

Formas de pagamento

Nesta edição, todas as transações de compra no festival poderão ser realizadas com cartões de crédito, débito e pagamento por aproximação, aceitos em qualquer ponto de venda. Para aqueles que preferirem levar dinheiro ou pagar por PIX, será necessário carregar um cartão pré-pago em um dos Caixas Cashless distribuídos pelo Rock in Rio, mediante caução de R$ 5,00, que será devolvida ao usuário quando o cartão for devolvido ao final do dia.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Música
O Som e a Fúria
Rock in Rio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).