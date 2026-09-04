Rock in Rio: Quanto custa comer dentro da Cidade do Rock

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O Rock in Rio 2026 terá uma vasta opção gastronômica. De hambúrgueres trufados a pokes e baião de dois, os preços variam bastante na Cidade do Rock. Conheça as opções do Gourmet Square e dos outros pontos do festival, desde os pratos mais caros até o miojo, para se planejar e aproveitar cada show.

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Entre um show e outro do Rock in Rio 2026, fãs de música precisam fazer pausas para se alimentar e recuperar as forças necessárias para pular ao som dos shows de Foo Fighters, Calvin Harris, Elton John e mais talentos internacionais. Saiba quanto custam as principais opções de comida dentro da Cidade do Rock:

Gourmet square

O espaço mais refinado do festival aglomera oito restaurantes com preços salgados. O item mais caro é o hambúrguer trufado do T. T Burguer, que sai por R$ 81 e acompanha chope. Já no oriental Gurumê, pokes custam por volta de R$ 80, enquanto um pavê de chocolate e doce de leite custa R$ 25.

O Chicarrón estreia no festival e serve pratos peruanos como pão com barriga de porco (R$ 70). Já os adeptos de comida fitness podem recorrer ao Cumbuca, que vende wraps de carne a R$ 59,90, de frango a R$ 52,90 e chips de batata doce a R$ 19,90.

No árabe Albis, um shawarma pode ser adquirido por R$ 64, enquanto o nordestino Bora Baião oferece um baião de dois cremoso a R$ 49,90 e um sanduíche de costela por R$ 54,90. Quem tem mais pressa pode pedir hot dogs do Pepe’s e sair andando pela Cidade do Rock. A opção clássica é mais barata do que a dos concorrentes e exige R$ 38. Variações com queijo e trufa saem por R$ 42.

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Por fim, a Sísí’s Pizza vende pizzas broto de calabresa e marguerita por R$ 58. Para acrescentar azeite trufado na marguerita, dois reais a mais são cobrados.

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Pelo festival

Para além da praça de alimentação rebuscada, é possível comer espeto de carne e batata frita por R$ 58 no Espetto Carioca, ou um lanche com batata no Mané por R$ 67. Os fish & chips do Sirène, por sua vez, custam R$ 58 e acompanham uma lata de Red Bull.

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A opção mais econômica, por fim, é o miojo da Cup Noodles. As opções tradicionais saem por R$ 12, enquanto o U. F. O, com molho japonês, custa R$ 15.

Formas de pagamento

Nesta edição, todas as transações de compra no festival poderão ser realizadas com cartões de crédito, débito e pagamento por aproximação, aceitos em qualquer ponto de venda. Para aqueles que preferirem levar dinheiro ou pagar por PIX, será necessário carregar um cartão pré-pago em um dos Caixas Cashless distribuídos pelo Rock in Rio, mediante caução de R$ 5,00, que será devolvida ao usuário quando o cartão for devolvido ao final do dia.

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