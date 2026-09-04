Rock in Rio 2026 começa nesta sexta, 4: veja horários e onde assistir aos shows
Foo Fighters encerra a primeira noite do festival
O Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 4 de setembro, com uma programação voltada principalmente ao rock. O Foo Fighters será a grande atração da abertura e subirá ao Palco Mundo à 0h05, depois das apresentações de Nova Twins, The Hives e Rise Against.
Na mesma noite, o Palco Sunset reunirá nomes como Di Ferrero, Detonautas, Biquíni, Hot Milk e Capital Inicial. A programação ainda terá Paulinho Moska, Diogo Defante, Rodrigo do CN, Cat Dealers e Steve Angello espalhados pelos diferentes espaços da Cidade do Rock.
A edição deste ano será realizada nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Onde assistir ao Rock in Rio 2026?
O público poderá acompanhar os shows do Rock in Rio pela televisão e pela internet. O Multishow inicia a transmissão às 15h15 e exibirá as apresentações dos palcos Mundo e Sunset.
O Canal Bis entra no ar às 15h50, com os shows do Espaço Favela, do New Dance Order e do Supernova. O Globoplay disponibilizará um sinal aberto a partir das 15h30, alternando a programação dos dois canais.
A TV Globo também mostrará momentos do festival ao longo da programação.
Horários dos shows desta sexta-feira, 4:
Palco Mundo
- 16h40 – Nova Twins
- 19h – The Hives
- 21h20 – Rise Against
- 0h05 – Foo Fighters
Palco Sunset
- 15h30 – Di Ferrero
- 17h50 – Detonautas convidam Biquíni
- 20h10 – Hot Milk
- 22h45 – Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
New Dance Order
- 21h05 – Cat Dealers
- 22h30 – ATKÖ
- 0h – GIU x Carola
- 1h30 – Steve Angello
Espaço Favela
- 15h – GBZ7N
- 16h50 – Hitmaker
- 19h10 – Rodrigo do CN
Global Village
- 15h – Giovanna Moraes
- 16h50 – Leela
- 19h10 – Paulinho Moska
Supernova
- 14h30 – Chady
- 16h – Rock in Gil com Larissa Luz
- 18h – Venere Vai Venus
- 20h10 – Diogo Defante