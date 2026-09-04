Rock in Rio 2026 começa nesta sexta, 4: veja horários e onde assistir aos shows

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O Rock in Rio 2026 abre nesta sexta, 4 de setembro, com o Foo Fighters como destaque no Palco Mundo. Acompanhe a programação completa do primeiro dia, com Nova Twins, The Hives e Capital Inicial. Descubra também como assistir a todos os shows do festival pela TV e internet, com transmissões no Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.

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O Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 4 de setembro, com uma programação voltada principalmente ao rock. O Foo Fighters será a grande atração da abertura e subirá ao Palco Mundo à 0h05, depois das apresentações de Nova Twins, The Hives e Rise Against.

Na mesma noite, o Palco Sunset reunirá nomes como Di Ferrero, Detonautas, Biquíni, Hot Milk e Capital Inicial. A programação ainda terá Paulinho Moska, Diogo Defante, Rodrigo do CN, Cat Dealers e Steve Angello espalhados pelos diferentes espaços da Cidade do Rock.

A edição deste ano será realizada nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

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Onde assistir ao Rock in Rio 2026?

O público poderá acompanhar os shows do Rock in Rio pela televisão e pela internet. O Multishow inicia a transmissão às 15h15 e exibirá as apresentações dos palcos Mundo e Sunset.

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O Canal Bis entra no ar às 15h50, com os shows do Espaço Favela, do New Dance Order e do Supernova. O Globoplay disponibilizará um sinal aberto a partir das 15h30, alternando a programação dos dois canais.

A TV Globo também mostrará momentos do festival ao longo da programação.

Horários dos shows desta sexta-feira, 4:

Palco Mundo

16h40 – Nova Twins

19h – The Hives

21h20 – Rise Against

0h05 – Foo Fighters

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Palco Sunset

15h30 – Di Ferrero

17h50 – Detonautas convidam Biquíni

20h10 – Hot Milk

22h45 – Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

New Dance Order

21h05 – Cat Dealers

22h30 – ATKÖ

0h – GIU x Carola

1h30 – Steve Angello

Espaço Favela

15h – GBZ7N

16h50 – Hitmaker

19h10 – Rodrigo do CN

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Global Village

15h – Giovanna Moraes

16h50 – Leela

19h10 – Paulinho Moska

Supernova

14h30 – Chady

16h – Rock in Gil com Larissa Luz

18h – Venere Vai Venus

20h10 – Diogo Defante