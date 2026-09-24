Roberta Miranda reage indignada a atitude nas redes após morte de Rick Sollo

A cantora Roberta Miranda reagiu ao crescimento expressivo do perfil de Rick Sollo, da dupla com Renner, nas redes sociais após a morte do sertanejo, aos 59 anos. O artista ganhou cerca de 1 milhão de novos seguidores após a confirmação de seu falecimento, na terça-feira, 22, em decorrência da queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina.

Na madrugada desta quinta-feira, 24, Roberta compartilhou uma publicação que questionava o aumento da rede do cantor após a tragédia. “Rick ganhou 1 milhão de seguidores porque morreu. Isso não faz sentido algum, valorizem as pessoas em vida! Todo mundo tem algo bom para falar de você, só estão esperando você morrer para postar”, dizia a mensagem reproduzida em uma imagem. Ao compartilhar o conteúdo, Miranda concordou com a reflexão e reforçou a crítica. “Pensei o mesmo… Chega a ser cruel você não valorizar em vida quem tanto fez pela música”, escreveu.

Rick estava no helicóptero com outras quatro pessoas, entre elas o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e dois tripulantes. Todos morreram no acidente. As circunstâncias da queda ainda serão investigadas. Após a confirmação da tragédia, Roberta também havia se manifestado nas redes sociais e lamentado o desfecho: “Dia triste, né? Acordar com uma notícia dessa, onde todos nós estávamos em oração, tentando ter uma luz de esperança pra que o Rick e também todos do avião tivessem vida”.

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