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Cultura

Roberta Miranda reage indignada a atitude nas redes após morte de Rick Sollo

Cantor faleceu após queda de helicóptero em Santa Catarina

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 11h17 | Atualizado em 24 set 2026, 13h02
Mulher de cabelos escuros e óculos amarelos, com batom rosa e brincos de pérola, ao lado de homem careca com barba grisalha e camiseta preta, ambos olhando para frente
Roberta Miranda e Rick Sollo (Instagram/Reprodução/Divulgação)
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Roberta Miranda reage indignada a atitude nas redes após morte de Rick Sollo Priorizar nos meus resultados Google

A cantora Roberta Miranda reagiu ao crescimento expressivo do perfil de Rick Sollo, da dupla com Renner, nas redes sociais após a morte do sertanejo, aos 59 anos. O artista ganhou cerca de 1 milhão de novos seguidores após a confirmação de seu falecimento, na terça-feira, 22, em decorrência da queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina.

Na madrugada desta quinta-feira, 24, Roberta compartilhou uma publicação que questionava o aumento da rede do cantor após a tragédia. “Rick ganhou 1 milhão de seguidores porque morreu. Isso não faz sentido algum, valorizem as pessoas em vida! Todo mundo tem algo bom para falar de você, só estão esperando você morrer para postar”, dizia a mensagem reproduzida em uma imagem. Ao compartilhar o conteúdo, Miranda concordou com a reflexão e reforçou a crítica. “Pensei o mesmo… Chega a ser cruel você não valorizar em vida quem tanto fez pela música”, escreveu.

Rick estava no helicóptero com outras quatro pessoas, entre elas o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e dois tripulantes. Todos morreram no acidente. As circunstâncias da queda ainda serão investigadas. Após a confirmação da tragédia, Roberta também havia se manifestado nas redes sociais e lamentado o desfecho: “Dia triste, né? Acordar com uma notícia dessa, onde todos nós estávamos em oração, tentando ter uma luz de esperança pra que o Rick e também todos do avião tivessem vida”.

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