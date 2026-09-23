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Brasil

A declaração de Rick sobre morte de Marília Mendonça em acidente

Cantor faleceu em acidente aéreo nesta segunda-feira, 21

Por Flávio Monteiro 23 set 2026, 13h02 | Atualizado em 23 set 2026, 13h04
Mulher loira com tiara e blusa preta sorri, mãos na cabeça. Ao lado, homem careca com barba grisalha e camisa preta olha sério
Marília Mendonça e Rick Sollo (Reprodução/Instagram)
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A declaração de Rick sobre morte de Marília Mendonça em acidente Priorizar nos meus resultados Google

O cantor Rick Sollo morreu na última segunda-feira, 21, após um acidente de helicóptero em Santa Catarina. Em meio a muitos lamentos pela perda, internautas resgataram um comentário anterior feito pelo sertanejo acerca da morte de Marília Mendonça, artista que também faleceu devido a um acidente aéreo.

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“Quando o ‘cara’ está doente, alguma coisa desse tipo, você já fica meio preparado… Mas a Marília não. Uma pessoa cheia de vida, 26 anos de idade, toda uma carreira pela frente, sonhos a se realizar. De repente vai embora, e foi embora como eu falei, um ser humano, mas foi o talento, toda musicalidade”, disse Rick, em entrevista.

“Só Deus sabe o que essa mulher ainda ia fazer pela música, com tudo que ela poderia viver. Mas é aquele negócio: há um tempo também perdemos o Cristiano Araújo, perdemos tantos outros artistas, e a vida é isso aí… Amanhã pode ser nós, pode ser qualquer outro artista”, completou o músico, que desejou que Deus confortasse o coração dos familiares.

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