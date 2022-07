Ricky Martin é alvo de restrição por violência doméstica contra ex

O cantor Ricky Martin está sendo acusado de violência doméstica em Porto Rico. A polícia local informou neste sábado, 2, que emitiu uma ordem de restrição contra o artista. Segundo o jornal porto-riquenho El Vocero, a denúncia foi feita por uma pessoa com quem Martin estaria se relacionando fora do casamento.

De acordo com a denúncia obtida pelo veículo, o cantor e a suposta vítima – que não teve a identidade divulgada – se relacionaram por 7 meses e estão separados há dois, mas Martin não teria aceitado o rompimento. “Ele liga com frequência. Além disso, o denunciante o viu circulando em torno de sua residência em pelo menos três ocasiões. O denunciante teme por sua segurança”, diz o documento.

A vítima não prestou queixa à polícia, mas foi direto à Justiça para pedir a ordem de restrição. Martin é casado com o artista plástico Jwan Yosef, com quem tem quatro filhos. Os representantes do cantor negaram todas as acusações à imprensa.

“As alegações contra Ricky Martin que levam a uma ordem de restrição são completamente falsas e fabricadas. Estamos muito confiantes de que, quando os fatos verdadeiros sobre este assunto forem revelados, nosso cliente será totalmente inocentado”, declararam.