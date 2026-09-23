Renner presta homenagem a Rick após morte em acidente de helicóptero
Cantor faleceu aos 59 anos
O cantor Renner fez uma homenagem a de Rick, seu parceiro musical por quatro décadas que morreu após a queda de um helicóptero em Santa Catarina. Na madrugada desta quarta-feira, 23, o sertanejo compartilhou um vídeo da cantora mirim Gigica Prado, que aparece emocionada ao falar sobre a perda do artista e recordar um encontro que teve com a dupla.
No vídeo, Gigica relembra uma apresentação em que foi chamada por Rick para subir ao palco e dançar com ele. Aos prantos, a menina diz que o cantor “foi morar com o Papai do Céu” e afirma que sentirá saudades. A artista mirim também deixou uma mensagem diretamente para Renner: “Todo mundo vai sentir falta de você. Tio Renner, fica bem, te amo, estou com saudade, beijo”. O sertanejo compartilhou a gravação, marcando sua primeira manifestação pública depois da confirmação da morte de Rick.
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Rick, cujo nome era Geraldo Antônio de Carvalho, morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina. A aeronave havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim. Além do sertanejo, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.
Rick e Renner começaram a cantar juntos em Brasília, em 1986, e se tornaram uma das duplas conhecidas do sertanejo, com sucessos como Ela é Demais, Muleca e Só Pensando em Você. Ao longo da trajetória, os dois tiveram períodos de separação e retomaram a parceria em 2018. Em 2026, completavam 40 anos de carreira conjunta.