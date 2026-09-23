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As linhas de investigação da queda de helicóptero que matou Rick e outras quatro pessoas

Acidente aéreo aconteceu em Santa Catarina

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 09h33 | Atualizado em 23 set 2026, 10h47
Homem careca de barba branca, camisa preta e fone de ouvido, cantando em microfone e tocando violão em palco escuro
Rick Sollo, da dupla com Renner, estava em helicóptero que desapareceu  (Reprodução/Instagram)
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As linhas de investigação da queda de helicóptero que matou Rick e outras quatro pessoas Priorizar nos meus resultados Google

A queda do helicóptero que matou o cantor Rick, da dupla com Renner, e outras quatro pessoas começa agora a entrar na etapa de descobrir o que pode ter causado o acidente. O caso será apurado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e pela Polícia Civil de Santa Catarina, que abriu um inquérito para verificar também eventual responsabilidade criminal.

Entre as principais linhas a serem examinadas estão as condições meteorológicas, possíveis problemas mecânicos, a situação operacional da aeronave e as decisões tomadas pela tripulação. Investigadores do Cenipa e do Seripa V (Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) já foram acionados para analisar os destroços, registrar o cenário e coletar evidências que possam ajudar a reconstruir a dinâmica da queda.

Um dos pontos analisados é o tempo. Segundo informações divulgadas por autoridades locais, as condições climáticas eram consideradas muito ruins em Santa Catarina no dia do acidente. O helicóptero desapareceu na segunda-feira, 21, durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim e foi encontrado em uma área de mata de difícil acesso, em Urubici. Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e Leopoldo Barros Teixeira.

A manutenção e os documentos da aeronave também deverão ser verificadas. Embora o helicóptero, um Bell 430 de matrícula PP-MGR, tivesse Certificado de Aeronavegabilidade válido até agosto de 2027, há a necessidade de investigar as condições do veículo aéreo durante o voo. Outra frente será a análise de peças, componentes e, caso estejam disponíveis, dos gravadores.

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Já a Polícia Civil vai trabalhar para descobrir se alguma conduta humana, intencional ou não, pode ter contribuído para o acidente. Segundo a corporação, o inquérito foi aberto devido à natureza violenta das mortes, o que levou à investigação de uma possível conduta culposa ou dolosa. Enquanto isso, os destroços passam por análise técnica da Polícia Científica de Santa Catarina, responsável pela perícia criminal no local do acidente. Os cinco corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Florianópolis para passar por exames periciais.

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