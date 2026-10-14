Rei da Noruega retira título de majestade da própria mãe

O rei da Noruega, Haakon VIII, retirou o título de majestade de sua mãe, a Rainha Sónia. A informação foi divulgada pelo jornal Aftenposten após confirmação pelo Palácio Real de Oslo. Com a nova medida, somente Haakon e sua esposa, a Rainha Matte-Marit, serão tratados como majestade.

Não ficou clara a razão da mudança, mas parece não ter gerado tensões familiares. É esperado que Sónia assuma uma quantidade relevante de compromissos públicos nos próximos meses, mas somente devido à ausência de Mette-Marit, que se recupera de um transplante.

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