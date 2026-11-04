Recife e Fortaleza cancelam shows de Jorge & Mateus no Réveillon

As prefeituras de Recife e Fortaleza tiraram a dupla Jorge & Mateus da programação de Ano-Novo. Os dois anúncios foram feitos na noite de terça-feira, 3, pelas redes sociais. Primeiro, Evandro Leitão (PT), prefeito da capital cearense. Horas depois, Victor Marques (PCdoB), do Recife.

A pressão começou com a circulação de um vídeo gravado em 20 de outubro, em Nerópolis (GO), em que Jorge participou de um encontro de mais de trinta cantores sertanejos com Flávio Bolsonaro (PL). As imagens voltaram às redes depois da reeleição de Lula e internautas passaram a cobrar das prefeituras a retirada da dupla das festas.

Nenhum dos dois prefeitos citou diretamente o posicionamento político do cantor. “Eu quero informar que essas negociações são tocadas com meses de antecedência e sempre buscando o melhor para o público. Porém, diante das questões posteriores que geraram polêmica, tirando o foco do nosso real objetivo, que é fazer uma das maiores e mais animadas festas populares do país, foi acordado o cancelamento do contrato de participação da dupla na celebração deste ano, de forma absolutamente legal”, disse Evandro Leitão, em vídeo no Instagram.

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Victor Marques seguiu na mesma linha. “A virada do ano é um momento de celebração, de união e de renovação da esperança. Uma festa que deve reunir as pessoas em um ambiente de alegria, respeito e harmonia. Diante das circunstâncias, entendemos que não há mais clima para manter a dupla Jorge & Mateus na programação do Réveillon do Recife.”

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Apenas um dia antes, o prefeito da capital pernambucana havia defendido a permanência da dupla na programação, pedindo respeito às diferenças políticas e afirmando que é preciso superar a polarização. Jorge & Mateus não se pronunciaram até a publicação desta nota.

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