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Cultura

Prefeito do Recife reage à pressão contra show de Jorge & Mateus

Parte do público pediu cancelamento após anúncio da dupla sertaneja

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 10h20 | Atualizado em 3 nov 2026, 11h08
Homem de óculos e camiseta branca falando, ao lado de uma tela de celular com a capa do álbum Primavera de Jorge e Mateus, e os cantores no palco
Prefeito do Recife, Victor Marques, e a dupla sertaneja Jorge & Mateus (Instagram/Reprodução)
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Prefeito do Recife reage à pressão contra show de Jorge & Mateus Priorize VEJA no Google

O prefeito do Recife, Victor Marques, se pronunciou após a polêmica envolvendo a contratação de Jorge & Mateus para o Réveillon da cidade. O anúncio da dupla sertaneja provocou uma onda de críticas nas redes sociais, com internautas pedindo o cancelamento do show por causa do apoio de Jorge à candidatura de Flávio Bolsonaro nas eleições de 2026.

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Em uma publicação nas redes sociais, Marques defendeu o respeito às diferenças políticas e afirmou que é preciso superar a polarização. “Eu faço as palavras do presidente Lula as minhas. O Brasil precisa superar as divisões e não aprofundá-las”, declarou.

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No vídeo, o prefeito também destacou que o resultado das eleições não deve impedir a convivência entre pessoas com opiniões divergentes. “A eleição passou, e o palanque foi desarmado. Continuarei defendendo minhas convicções com a mesma firmeza, sem abrir mão do respeito às diferenças. O Recife é uma cidade plural, democrática e acolhedora. E a Virada Recife é uma festa de todos e para todos, independentemente de preferências políticas. É assim que deve ser e continuará sendo”, acrescentou.

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A repercussão começou após circular nas redes sociais um vídeo em que Jorge aparece em um ato de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Nos comentários da publicação que anunciou a programação do Réveillon, internautas condenaram a escolha da dupla. “Não são bem-vindos no Recife. Respeitem o Nordeste e os nordestinos”, escreveu um usuário. “Não é quintal de fascista”, comentou outro.

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