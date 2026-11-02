Jorge & Mateus provocam revolta após confirmação de shows no Nordeste

O anúncio de Jorge & Mateus entre as atrações dos Réveillons de Recife e Fortaleza provocou uma onda de críticas nas redes sociais. Após a confirmação dos shows, parte dos internautas questionou a contratação da dupla em razão do apoio de Jorge a Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2026.

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Em comentários na página oficial da dupla no Instagram, seguidores chegaram a pedir o cancelamento das apresentações. “Não venham para o Ceará”, escreveu uma usuária. “Não são bem-vindos no Recife. Respeitem o Nordeste e os nordestinos”, afirmou outro internauta. “Nordeste não é quintal de fascista”, disparou um terceiro.

A repercussão negativa ganhou força após circular nas redes um vídeo no qual Jorge aparece em um ato de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Na ocasião, o cantor declarou: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”. A organização dos eventos e a dupla não se pronunciaram sobre o caso.

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