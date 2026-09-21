Rainha de bateria, Anitta perde disputa na Grande Rio

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Anitta foi coroada rainha de bateria da Grande Rio, mas seu samba-enredo para a escola não foi o escolhido. A cantora, que já teve composições vitoriosas em outras escolas, viu a disputa ir para Derê e parceiros. O enredo da Grande Rio para este ano abordará a história dos africanos retornados à Costa do Ouro.

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Anitta foi coroada rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio no domingo, 20, mas teve uma derrota na quadra no mesmo dia. Ela era compositora de um dos sambas-enredo que disputavam a escolha final da escola, mas perdeu. A composição escolhida foi a de Derê e parceiros.

A substituta de Virginia Fonseca tinha composto uma música para o enredo em conjunto com Igor Leal, Arlindinho Cruz, Fred Camacho, Fabian Juarez e Diego Nicolau. Nos bastidores, Anitta já tinha deixado claro que o novo posto de rainha não deveria interferir na escolha da agremiação pela música.

Em 2025, a cantora já tinha se aventurado nas composições para o Carnaval. Ela compôs o samba escolhido pela Unidos da Tijuca ao lado de Feijão, Diego Nicolau, Fred Camacho, Estêvão Ciavatta, Miguel Pinto Guimarães e Luiz Antonio Simas para o tema Logun-Edé – Santo Menino que Velho Respeita.

O enredo deste ano da Grande Rio é Sankofa Tabon – Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade, que abordará o retorno de africanos escravizados para o continente de origem, depois de conquistarem a liberdade. O desfile se concentrará nas pessoas que chegaram à Costa do Ouro, região que hoje pertence ao território de Gana, a primeira nação independente da África Subsaariana.

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