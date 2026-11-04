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Cultura

Quem é Luma Costa, ex-amiga de Marina Ruy Barbosa

Atriz voltou aos holofotes após rumores de rompimento com a ruiva

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 12h24 | Atualizado em 4 nov 2026, 12h27
Mulher de cabelos loiros ondulados, com maquiagem leve e lábios rosados, olhando diretamente para a câmera. Ela usa um top marrom e está sob um guarda-sol de palha, com fundo branco
Luma Costa (Instagram/Reprodução)
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Quem é Luma Costa, ex-amiga de Marina Ruy Barbosa Priorize VEJA no Google

O nome de Luma Costa ganhou atenção nos últimos dias após a repercussão de um possível rompimento da amizade com Marina Ruy Barbosa após as duas deixarem de se seguir nas redes sociais. O episódio reacendeu a curiosidade sobre a trajetória da artista, que também construiu carreira na televisão brasileira.

  (A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A atriz de 38 anos começou a carreira ainda adolescente, em 2001, na novela Um Anjo Caiu do Céu, da Globo. Nos anos seguintes, participou de produções como O Beijo do Vampiro (2002), Malhação (2003), Floribella (2006), Fina Estampa (2011) e Pé na Cova (2013-2016). A amizade com Marina nasceu em 2004, quando se conheceram nos bastidores da novela Começar de Novo. Seu último trabalho em novelas foi Sol Nascente (2016).

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Leia também: O grupo de mulheres que espalha críticas a Marina Ruy Barbosa

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Longe da televisão há uma década, Luma passou a se dedicar ao empreendedorismo. Atualmente, comanda marcas próprias nos segmentos de cuidados pessoais e bem-estar. Ela é casada há 12 anos com o empresário Leonardo Martins, com quem tem dois filhos, Antônio, 12, e Eduardo, 7. Marina, inclusive, é madrinha do caçula.

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O afastamento entre as duas veio à tona no último domingo, 1º, quando internautas perceberam que elas deixaram de se seguir no Instagram. Divergências políticas teriam contribuído para o desgaste da amizade de infância. Em meio à repercussão, Luma também anunciou que está grávida do terceiro filho.

Duas mulheres jovens, uma loira e outra ruiva, com olhos verdes, sorriem para a câmera em um close-up. A loira usa camisa azul clara, e a ruiva tem cabelos soltos.
Luma Costa e Marina Ruy Barbosa (Reprodução/Instagram)
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Gente
Marina Ruy Barbosa
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