Quem é Luma Costa, ex-amiga de Marina Ruy Barbosa

O nome de Luma Costa ganhou atenção nos últimos dias após a repercussão de um possível rompimento da amizade com Marina Ruy Barbosa após as duas deixarem de se seguir nas redes sociais. O episódio reacendeu a curiosidade sobre a trajetória da artista, que também construiu carreira na televisão brasileira.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A atriz de 38 anos começou a carreira ainda adolescente, em 2001, na novela Um Anjo Caiu do Céu, da Globo. Nos anos seguintes, participou de produções como O Beijo do Vampiro (2002), Malhação (2003), Floribella (2006), Fina Estampa (2011) e Pé na Cova (2013-2016). A amizade com Marina nasceu em 2004, quando se conheceram nos bastidores da novela Começar de Novo. Seu último trabalho em novelas foi Sol Nascente (2016).

Continua após a publicidade

Leia também: O grupo de mulheres que espalha críticas a Marina Ruy Barbosa

Longe da televisão há uma década, Luma passou a se dedicar ao empreendedorismo. Atualmente, comanda marcas próprias nos segmentos de cuidados pessoais e bem-estar. Ela é casada há 12 anos com o empresário Leonardo Martins, com quem tem dois filhos, Antônio, 12, e Eduardo, 7. Marina, inclusive, é madrinha do caçula.

Continua após a publicidade

O afastamento entre as duas veio à tona no último domingo, 1º, quando internautas perceberam que elas deixaram de se seguir no Instagram. Divergências políticas teriam contribuído para o desgaste da amizade de infância. Em meio à repercussão, Luma também anunciou que está grávida do terceiro filho.

Continua após a publicidade