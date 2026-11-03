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Cultura

O grupo de mulheres que espalha críticas a Marina Ruy Barbosa

João Vicente de Castro saiu em defesa da atriz em meio à polêmica

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 09h45 | Atualizado em 3 nov 2026, 09h56
Marina Ruy Barbosa
Marina Ruy Barbosa (Instagram/Reprodução)
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Uma série de desentendimentos envolvendo Marina Ruy Barbosa e algumas amigas ganhou novos capítulos e acabou mobilizando João Vicente de Castro. O ator saiu em defesa da atriz nas redes sociais na madrugada desta terça-feira, 3, e afirmou que ela está sendo alvo de um “ataque coordenado” por divergências políticas.

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A polêmica ganhou força depois que prints de uma conversa privada entre Marina e a influenciadora Nati Vozza, fundadora da NV, marca de moda feminina, circularam nas redes sociais. O episódio teria sido motivado por discordâncias políticas após a atriz declarar voto em Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2026. Em uma das mensagens, Nati teria escrito: “Não sei como tem coragem, eu teria vergonha”.

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Outro caso que chamou a atenção foi o afastamento entre Marina e Luma Costa. Amigas desde 2004, quando se conheceram nos bastidores da novela Começar de Novo, da TV Globo, as duas deixaram de se seguir nas redes sociais, o que alimentou especulações sobre um possível rompimento. Embora tenham surgido relatos de que divergências políticas estariam por trás do distanciamento, Luma negou essa versão.

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A repercussão também envolveu Lala Rudge, que criticou publicamente a atriz. “Está mais do que na hora da Marina parar de se vitimizar e assumir as consequências das atitudes dela. A vida é uma colheita. Quem planta narcisismo e hipocrisia vai colher solidão. Ou melhor, já está colhendo, né?”, disparou Rudge, em uma publicação que ganhou apoio da influenciadora Shantal: “Falou o que todo mundo fala nas costas e não tem coragem de falar na frente”.

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Shantal aproveitou para aconselhar a atriz que está no centro da polêmica. “Fico com pena da Marina, pois deve estar sendo difícil para ela ouvir tudo isso. Espero que ela use esse momento ruim para analisar a si mesma e conseguir mudar. Acredito que todo mundo consiga e que todo mundo mereça uma segunda chance e isso vai passar, pois sempre passa, ainda mais se souber ter humildade para reconhecer e se transformar”, escreveu.

Outra que acabou envolvida na confusão foi Camila Queiroz. “Sobrou até para mim. Felizmente eu não tenho nada a ver com a treta dos outros, gente. Vou ficar devendo essa para vocês”, escreveu a modelo, após ser questionada por deixar de seguir Marina no Instagram.

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Em meio à exposição dos desentendimentos, João Vicente decidiu se manifestar e questionou a mobilização contra Marina. “Marina está sofrendo uma tentativa de cancelamento. É vítima de um ataque coordenado, puxado por algumas mulheres de São Paulo que discordam dela politicamente, por ter expressado sua opinião”, escreveu o ator.

Na publicação, ele também classificou a situação como uma tentativa de destruição de reputação e criticou a postura de quem transforma divergências em ataques pessoais. Marina agradeceu o apoio nos comentários: “Obrigada por isso”.

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