Príncipe Harry e Meghan lançarão podcast em acordo com Spotify

O duque e a duquesa de Sussex, Harry e Meghan Markle, fecharam um acordo exclusivo com o Spotify para produzir e apresentar podcasts na plataforma de streaming. Sob o nome Archewell Audio, batizado a partir do filho Archie e da instituição filantrópica Archewell Foundation, o programa mira em “animar e entreter o público de todo o mundo” e apresentará “diversas perspectivas e vozes”, como dito em comunicado da empresa.

A empreitada faz parte de um movimento contínuo do casal, que vem fincando os pés no mundo do entretenimento desde que anunciou seu afastamento da família real, em janeiro. Em setembro deste ano, Harry e Meghan já haviam assinado um acordo com a Netflix, que prevê a produção de documentários, filmes, séries e programas infantis, com foco em conteúdos “inspiradores” e “transformadores”. A duquesa até participou como dubladora do documentário Elefante, da plataforma Disney+.

Ao Spotify, o acordo também é em muito benéfico. Com Harry e Meghan se unindo ao verdadeiro colar de pérolas da plataforma, do qual estão presentes a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama, a socialite Kim Kardashian e o comediante Joe Rogan, o canal on-line sedimenta sua reputação de prestígio frente aos concorrentes. Até o momento, Spotify reúne uma audiência global e mensal de 320 milhões de usuários ativos.

A parceria estrelada inclui programas diversos, alguns apresentados pelo casal, outros produzidos. Ainda este mês, será lançado o primeiro podcast como um especial de fim de ano, com “histórias de esperança e compaixão” para celebrar o Ano Novo. A primeira série completa está prevista para 2021.

“O que amamos sobre podcasts é que lembra a todos nós de parar por um momento e realmente ouvir, de nos conectarmos uns aos outros sem distração”, disse o casal, em comunicado conjunto. “Com os desafios de 2020, nunca houve momento mais importante para isso. Quando ouvimos uns aos outros, e ouvimos as histórias uns dos outros, somos lembrados de como todos estamos interconectados.”