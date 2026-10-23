Os protestos que aguardam Tom Cruise em evento da Cientologia

A relação de Tom Cruise, 64, com a Cientologia voltou a colocá-lo no centro de uma polêmica. O ator desembarcou no Reino Unido para participar do encontro anual da organização religiosa, realizado neste fim de semana em Saint Hill Manor, em East Grinstead, na Inglaterra. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o astro de Missão: Impossível teria chegado de helicóptero à região, onde ex-integrantes da instituição organizam manifestações contra supostos abusos e exploração de trabalhadores.

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Na quinta-feira, 22, um grupo de manifestantes marchou pelas ruas da cidade carregando cartazes com frases como “É hora de acabar com os abusos na Cientologia” e “Suas dúvidas são válidas”. Entre os organizadores está Alex Barnes-Ross, ex-integrante que afirma ter entrado para a instituição aos 15 anos. Ele acusa a organização de submeter seus membros a jornadas de até dezoito horas diárias, sete dias por semana, com pouca ou nenhuma remuneração. Também relata punições que envolveriam trabalhos forçados e restrições alimentares. A Cientologia nega as acusações.

O encontro, que começou nesta sexta-feira, 23, deve reunir milhares de seguidores de diferentes países. No ano passado, cerca de 7 mil pessoas participaram da celebração, incluindo Cruise, que também chegou de helicóptero e evitou contato com os manifestantes. Na ocasião, a organização chegou a reproduzir música de gaita de foles em alto volume, numa tentativa de abafar os protestos.

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