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Cultura

Os protestos que aguardam Tom Cruise em evento da Cientologia

Ator chegou ao Reino Unido para encontro religioso

Por Giovanna Fraguito 23 out 2026, 19h35
Tom Cruise
Tom Cruise (Gabe Ginsberg/Getty Images)
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A relação de Tom Cruise, 64, com a Cientologia voltou a colocá-lo no centro de uma polêmica. O ator desembarcou no Reino Unido para participar do encontro anual da organização religiosa, realizado neste fim de semana em Saint Hill Manor, em East Grinstead, na Inglaterra. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o astro de Missão: Impossível teria chegado de helicóptero à região, onde ex-integrantes da instituição organizam manifestações contra supostos abusos e exploração de trabalhadores.

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Na quinta-feira, 22, um grupo de manifestantes marchou pelas ruas da cidade carregando cartazes com frases como “É hora de acabar com os abusos na Cientologia” e “Suas dúvidas são válidas”. Entre os organizadores está Alex Barnes-Ross, ex-integrante que afirma ter entrado para a instituição aos 15 anos. Ele acusa a organização de submeter seus membros a jornadas de até dezoito horas diárias, sete dias por semana, com pouca ou nenhuma remuneração. Também relata punições que envolveriam trabalhos forçados e restrições alimentares. A Cientologia nega as acusações.

O encontro, que começou nesta sexta-feira, 23, deve reunir milhares de seguidores de diferentes países. No ano passado, cerca de 7 mil pessoas participaram da celebração, incluindo Cruise, que também chegou de helicóptero e evitou contato com os manifestantes. Na ocasião, a organização chegou a reproduzir música de gaita de foles em alto volume, numa tentativa de abafar os protestos. 

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